52 yaşındaki Sevda Demirel, yıllara meydan okuyor! 3 yıldır hayatına neden kimseyi almadı?

Sevda Demirel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Kaslarıyla dikkat çeken model, "Çok fazla pazu sevmiyorum. Abartmaya gerek yok. Altyapı olduğu için bir hafta spor yapmasam bile kaslar, 'Anne bizi ortaya çıkar' diyor. Ben de çocuklarımı dinliyorum. Zaten içki ve sigara yok. Ezelden beri gece hayatı yok. 1972 doğumluyum. Önemli olan nasıl ilerlemek. Dikkatli yaşayarak hayatı uzatabilirsiniz. Yüzünüze yoga ve biraz estetikle... Türkiye bir Ajda Pekkan örneği var. Hayat hızlı akıyor. Aynanın karşısında mutsuz geçireceğime, keyif alarak bakmak istiyorum" dedi. Demirel, "Herkes sizin vücudunuza nasıl sahip olabilir mi?" sorusuna, "Anatomi önemli... Bir binanın iskeleti sağlam değilse, istediği kadar binayı mimarla dizayn et olmaz. Bel inceliği önemli. Benim azimle oldu. Gece nutella kavanozlarıyla rüyalarımda yaşarken, sabah yanımda yeşil elma buluyorum. Herkes pizza ve dondurma yerken, beş dakikalık yemek zevkiyle beş haftalık antrenmanı onları yiyerek çöpe atmıyorum. Kendi tatlımı kendim üretiyorum. Erkek güzel bulmuş, bulmamış umrumda değil. Kendi bedenine aşık olabilmek ve sevmek. Bir mağazadan 100 kıyafet deneyip sinir harbi yerine, bir kıyafet üzerine jilet gibi otursun. Üç yıldır hayatımda kimse yok. Sinir ve gergin halimden spor yaparak arındım" yanıtını verdi.



KADINSI ERKEK SEVMİYORUM

Model, "Neden hayatınızda kimse yok?" sorusuna, "Türk erkekleri nazik ve kibar ama biraz agresifleşmeye başladı. Erkekler ya agresifleşti ya feminenleşti. Kadınsı erkek sevmiyorum. Kadınsı giyinen ve davranan erkek sevmiyorum" diye cevap verdi.

'Beni zihne tutan en önemli şey hayvan sevgisi'

Çantasında mama ve suyla dolaştığını söyleyen Demirel, "20 senedir böyleyim. Sokak hayvanlarını besliyorum. Beni zihne tutan en önemli şey hayvan sevgisi... Klinikte baktığım hayvanlar" dedi.

TEKLİF GELMİYOR

"Proje yapmak istiyorum" diyen model, "Ama teklif gelmiyor. Kafalarında beni agresif ve ters kadın şablonu oluşturdular. Doğal olarak teklif almıyorum. Çok şahane şarkı yaptım onu bile kimse umursamadı Zamanında birikimim vardı. Bir yerden kira alıyorum. Bankadan biraz para var, oradan biraz gelir alıyorum. Hiç ihtiyacım olmadı bu hayatta" ifadelerini kullandı. Genç erkeklerin kendisiyle sevgili olmak istediğini belirten Demirel, "Onları çocuğum ve kardeşim olarak görüyorum. Olacaksa yaşıma uygun ve benim kafada olabilir. Bazı yaklaşımlar olunca huzursuz ve rahatsız oluyorum" açıklamasını yaptı.

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