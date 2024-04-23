  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

51'inci yaşına giren Cem Yılmaz'dan doğum günü mesajı!

51'inci yaşına giren Cem Yılmaz'dan doğum günü mesajı! İşte detaylar.

51'inci yaşına giren Cem Yılmaz'dan doğum günü mesajı!

Cem Yılmaz, 51'inci yaşına girdi.

51'inci yaşına giren Cem Yılmaz'dan doğum günü mesajı!
Komedyen, Instagram'dan esprili paylaşım yaptı.

 51'inci yaşına giren Cem Yılmaz'dan doğum günü mesajı!

Yılmaz, "Hahhhahhhahhhahhahh hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Uzun yaşamımım sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem. Bir de kendimi merkeze koymam. Ve elbette quantum ve çok az zencefil! Ama çok az (yok denecek kadar) ve elbette evren! Bir de çok genç yaştan itibaren yoga... Hep ama! Devamlı ve Fotonlar. Teşekkürler hayat. Teşekkürler 2024" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Reşat Gümüştaç'tan ‘Gönlümün Sultanısın’a iddialı yorum
  Magazin

Reşat Gümüştaç'tan ‘Gönlümün Sultanısın’a iddialı yorum

Türk Eğitim Derneği’nden coşkulu kutlama
  Hayatın İçinden

Türk Eğitim Derneği’nden coşkulu kutlama

Doğuş ve İbrahim Erkal’ı buluşturan düet
  Magazin

Doğuş ve İbrahim Erkal’ı buluşturan düet

Ünlü isimler çocuklarıyla unutulmaz bir şov izledi
  Magazin

Ünlü isimler çocuklarıyla unutulmaz bir şov izledi

Mine Tugay deniz sezonunu açtı! Mayolu fotoğrafını paylaştı
  Magazin

Mine Tugay deniz sezonunu açtı! Mayolu fotoğrafını paylaştı

Murat Boz'dan rekor konser
  Magazin

Murat Boz'dan rekor konser