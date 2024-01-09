500. sandalye oldu

Türk sanat müziğinin usta sesi Yılmaz Morgül, önceki gün Engelsiz Yaşam Vakfı ve Beykoz Engelliler Derneği aracılığı ile Beykoz’da akülü tekerlekli sandalye bağışını daha gerçekleştirdi.

Hayırsever iş insanı Engelsiz Yaşam Vakfı bağışçısı ve Garal Tekstil yönetim kurulu başkanı Levent Kankavi’nin bağışladığı akülü tekerlekli sandalyeyi, Beykoz Yalıköy’de yaşayan yüzde elli beş ortopedik polio sekeli hastası olan 59 yaşındaki Sultan Temur’a bizzat evine giderek teslim etti. Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan ve Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat ile birlikte ziyaretini gerçekleştiren Morgül, 500. tekerlekli sandalye bağışını teslim ettiğini açıkladı.

Engelli olarak hayatını sürdüren Sultan Temur’un büyük bir mutluluk yaşadığı ziyarette Yılmaz Morgül “Artık beni gören hayırseverler tekerlekli sandalye bağışı yapmak istiyorlar. Çok sayıda hayırsever beni 500. tekerlekli sandalyeye ulaştırdı. Bu bütün hayırseverler, Engelsiz Yaşam Vakfı ve bu bağışlarda emeği olan herkesin başarısıdır” dedi. Beykoz’daki ziyarette engelli Sultan Temur ile sohbet eden sanatçıya ziyaretinde yakın arkadaşı ve şarkıcı Pelin Suade de eşlik etti.

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