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50. sanat yılında Müjde Ar'a Münih'te Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi

Türk Sineması'nın efsanevi oyuncusu Müjde Ar'a 50. Sanat Yılı dolayısıyla Almanya'nın Münih şehrinde Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi.

50. sanat yılında Müjde Ar'a Münih'te Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi

Münih'te düzenlenen 35. Münih Türk Film Günlerinde Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar'a 50. Sanat Yılı dolayısıyla 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' verildi. 

50. sanat yılında Müjde Ar'a Münih'te Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi

"YILMAZ BİR ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISIYIM" 

Müjde Ar ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada "Bütün hayatımı kadınları desteklemeye adadım. Onların ruhunu ruhuma kattım, bir 50 yıl daha olsa gene onların özgürlükleri için çabalarım. Yılmaz bir özgürlük savaşçısıyım." dedi. 

50. sanat yılında Müjde Ar'a Münih'te Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi

Ödül sonrası Magazinsortie'den Gazeteci Olcay Ünal Sert'e duygularını paylaşan Müjde Ar, ödül verilmeden önce kendisinin çok iyi araştırılmış olduğunu dile getirerek, Münih Belediye Başkanı Verona'nın kendisi ile yakından ilgilendiğini, filmlerini bildiğini söyledi.  

50. sanat yılında Müjde Ar'a Münih'te Yaşam Boyu Başarı Ödülü verildi

Olcay Ünal Sert'e konuşan Müjde Ar; "Bu ödülün iki sahibi var, birisi beni oyunculuğa teşvik eden annem Aysel Gürel, diğeri de hep yanımda olan kızkardeşim Mehtap var. Ben 50 yılımı hep kadınlarla geçirdim. Onların ruhlarını kendi ruhuma kattım. Yaşadıklarını içselleştirerek Beyazperdeye yansıttım" dedi. 

Müjde Ar'ın Şener Şen ile başrolleri paylaştığı 1983 yapımı Kartal Tibet'in yönettiği 'Şalvar Davası' adlı film restore edilerek Münih Türk Filmleri Günleri'nde gösterildi.  

Bu yıl 17-21 Nisan tarihleri arasında 35. kez düzenlenen etkinlik, beş gün sürecek.

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