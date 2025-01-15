“50 Fifty” yine dopdolu

16 Ocak Perşembe saat 20:00’de yayınlanacak yeni bölümde, İstanbul sahnesinde şıklığıyla dikkat çeken Ebru Yaşar, sahne tarzına dair özel açıklamalar yapacak. Ayrıca, müzik dünyasından çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Funda Arar, programın öne çıkan konukları arasında yer alıyor.

Programda ayrıca, Tuğba Özay’ın hayranlarıyla buluştuğu yemekten renkli görüntüler ekrana taşınacak. Ünlü isimlerin katıldığı ödül törenleri ve galalardan eğlenceli anlar da izleyicilere sunulacak.İzmir’de verdiği konserle büyük beğeni toplayan Gökhan Tepe’nin sahne performansına dair özel görüntüler, “50 Fifty”nin bu haftaki içeriğini zenginleştiriyor. Öte yandan, yakın zamanda hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un vefatının, sanat dünyasında ve özellikle şarkıcı Güllü üzerinde nasıl bir etki yarattığı programda ele alınacak.

“50 Fifty” Yayın Takvimi:

• Yeni Bölüm: 16 Ocak Perşembe, 20:00

• Tekrar Bölümleri: Cumartesi 16:00, Pazar 13:00

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