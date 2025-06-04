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50 Fifty yeni bölümüyle ekrana geliyor

50 Fifty yeni bölümüyle ekrana geliyor

50 Fifty yeni bölümüyle ekrana geliyor

Müzik ve eğlencenin nabzını tutan Dream Türk’ün sevilen programı 50Fifty, 5 Haziran Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor.

50 Fifty yeni bölümüyle ekrana geliyor
Zeynep Bozkaya’nın sunuculuğunu, Suat Yanç’ın yapımcılığını üstlendiği program; müzik dünyasındaki en sıcak gelişmeleri, sahne performanslarını ve magazin dünyasından özel anları ekranlara taşıyor.

50 Fifty yeni bölümüyle ekrana geliyor

Bu haftaki bölümde;
- Kıbrıs’ta sahne alan Derya Uluğ, performansının ardından yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekiyor.
- Yeni şarkısının klibini çeken Tuğba Özay, çok konuşulacak ifadeleriyle programda yer alıyor.
- Başarılı sanatçı Murat Başaran’ın sahnesi, ünlü isimlerin katılımıyla adeta bir yıldızlar geçidine dönüşüyor.
- Karadeniz’in güçlü sesi Ekin Uzunlar’ın Bursa konserinden eğlenceli görüntüler, oyuncu Elçin Sangu’nun lansmanından ise renkli kareler izleyiciyle buluşuyor.

50 Fifty yeni bölümüyle ekrana geliyor

Stüdyoda bu hafta müzik listelerine Sezen Aksu şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Sinem Senna, çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Genç şarkıcı Mert Can, yeni projesini ilk kez Dream Türk ekranlarında anlatıyor. Sevilen grup Kafadar, hem canlı performansları hem de keyifli sohbetleriyle programa renk katıyor.

50Fifty, müziğin kalbinin attığı, magazin ve eğlence dünyasının en güncel gelişmelerinin yer aldığı bir adres olmaya devam ediyor.
Yayın Tarihi: 5 Haziran Perşembe – Saat 20:00
Tekrar Yayınları: Cumartesi 16:00 ve Pazar 13:00
Kanal: Dream Türk
Sunucu: Zeynep Bozkaya
Yapımcı: Suat Yanç

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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