Müzik ve eğlencenin nabzını tutan Dream Türk’ün sevilen programı 50Fifty, 5 Haziran Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor.



Zeynep Bozkaya’nın sunuculuğunu, Suat Yanç’ın yapımcılığını üstlendiği program; müzik dünyasındaki en sıcak gelişmeleri, sahne performanslarını ve magazin dünyasından özel anları ekranlara taşıyor.

Bu haftaki bölümde;

- Kıbrıs’ta sahne alan Derya Uluğ, performansının ardından yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekiyor.

- Yeni şarkısının klibini çeken Tuğba Özay, çok konuşulacak ifadeleriyle programda yer alıyor.

- Başarılı sanatçı Murat Başaran’ın sahnesi, ünlü isimlerin katılımıyla adeta bir yıldızlar geçidine dönüşüyor.

- Karadeniz’in güçlü sesi Ekin Uzunlar’ın Bursa konserinden eğlenceli görüntüler, oyuncu Elçin Sangu’nun lansmanından ise renkli kareler izleyiciyle buluşuyor.

Stüdyoda bu hafta müzik listelerine Sezen Aksu şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Sinem Senna, çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Genç şarkıcı Mert Can, yeni projesini ilk kez Dream Türk ekranlarında anlatıyor. Sevilen grup Kafadar, hem canlı performansları hem de keyifli sohbetleriyle programa renk katıyor.

50Fifty, müziğin kalbinin attığı, magazin ve eğlence dünyasının en güncel gelişmelerinin yer aldığı bir adres olmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 5 Haziran Perşembe – Saat 20:00

Tekrar Yayınları: Cumartesi 16:00 ve Pazar 13:00

Kanal: Dream Türk

Sunucu: Zeynep Bozkaya

Yapımcı: Suat Yanç

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