50 Fifty çifte ödülle başarısını taçlandırdı

Yılın Starları ödülleri töreninde 50 Fifty iki ödül birden aldı. Program yapımcısı Suat Yanç, 50 Fifty'nin "Yılın Star magazin programı" ödülünü alırken, programın sunucusu Zeynep Bozkaya da “Yılın Star Sunucusu" ödülüne layık görüldü.

82 haftadır ekrana kalite katan 50 Fifty ödüllerine bir yenisini daha eklerken Programın yapımcısı Suat Yanç yaptığı konuşmada “Özel hayata saygılı bir müzik magazin programı yapıyoruz, ayrıca genç sanatçıların yeni kliplerine yer vererek onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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