50 Fifty bu hafta da dopdolu içeriğiyle Dream Türk’te

Zeynep Bozkaya’nın sunuculuğunu, Suat Yanç’ın yapımcılığını üstlendiği programda, müzik ve magazin dünyasından en sıcak gelişmeler ekrana taşınıyor.
Bu hafta 50 Fifty’de neler var?
• Petek Dinçöz’ün Kıbrıs konserinden çarpıcı açıklamalar ve keyifli anlar.
• İrem Derici’nin gündem yaratan sözleri ve Aleyna Tilki ile ilgili göndermeleri.
• İbrahim Tatlıses’in İstanbul sahnesinde akıllarda kalan özel anlar.
• Deha Bilimlier’in Kıbrıs sahnesinden etkileyici izlenimler.
• Mustafa Sandal, Adana’daki Beşiktaşlılar gecesinde Beşiktaş formasıyla sahne aldı! Geceye dair renkli anlar.
• Fifty Fifty Araştırdı: Yeni yılda hangi ünlü sanatçı nerede sahne alıyor?
• Stüdyo Konukları: Mine Ayman ,Özden Can ve Mert Can yeni projelerini ve müzik kariyerlerine dair dikkat çeken açıklamalarla 50 Fifty’de.
50 Fifty, 19 Aralık Perşembe saat 20:00’de Dream Türk ekranlarında. Kaçıranlar için tekrar bölümleri: Cumartesi 16:00 ve Pazar 13:00’te!
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