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SnobMagazin.com

50 Fifty bu hafta da dopdolu

Müziğin ve magazinin nabzını tutan, bol ödüllü program 50fifty, yine izleyicilerine keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor! Zeynep Bozkaya’nın sunuculuğunu, Suat Yanç’ın yapımcılığını üstlendiği program, müzik dünyasındaki en sıcak gelişmeleri, sahne performanslarını ve magazin dünyasından özel anları ekranlara taşıyor.

50 Fifty bu hafta da dopdolu

 

Bu hafta 50fifty’de:

Serkan Kaya’nın Kıbrıs konserinde yaşanan sürpriz anlar… Kadın hayranları nasıl sahneyi bastı?

Moda dünyası İzmir’de buluştu! Merve Boluğur’dan çarpıcı açıklamalar, ünlü modellerden göz kamaştıran bir moda şov!

Mustafa Keser ve Tan, Kıbrıs sahnesinde! Özel röportajlar ve renkli anlar sadece 50fifty’de!

Şebnem schaefer’ın Gaziantep defilesinden çok özel görüntüler…

Stüdyoda müzik ziyafeti! Orhan Osman, iddialı açıklamaları ve canlı performanslarıyla 50fifty’de!

Usta seslendirmeci Emrah Uslu’yla özel bir sohbet…

Ve çok daha fazlası Perşembe 20:00 Dream Türk Tv de 50fifty’de! Tekrarları cumartesi 16:00 ve pazar 13:00

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