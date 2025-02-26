50 Fifty bu hafta da dopdolu

Bu hafta 50fifty’de:

Serkan Kaya’nın Kıbrıs konserinde yaşanan sürpriz anlar… Kadın hayranları nasıl sahneyi bastı?

Moda dünyası İzmir’de buluştu! Merve Boluğur’dan çarpıcı açıklamalar, ünlü modellerden göz kamaştıran bir moda şov!

Mustafa Keser ve Tan, Kıbrıs sahnesinde! Özel röportajlar ve renkli anlar sadece 50fifty’de!

Şebnem schaefer’ın Gaziantep defilesinden çok özel görüntüler…

Stüdyoda müzik ziyafeti! Orhan Osman, iddialı açıklamaları ve canlı performanslarıyla 50fifty’de!

Usta seslendirmeci Emrah Uslu’yla özel bir sohbet…

Ve çok daha fazlası Perşembe 20:00 Dream Türk Tv de 50fifty’de! Tekrarları cumartesi 16:00 ve pazar 13:00

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