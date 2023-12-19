50. bölüm yemeği tam kadro

Yapımcılığını KNY Yapım’ın üstlendiği yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu Ben Bu cihana Sığmazam dizisi Koşuyolu Roka Balık’ta bir araya gelerek 50. bölüm ve yeni yıl kutlamasını bir arada yaptı. Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizinin kutlama yemeğine tüm oyuncular katıldı. Kalabalık oyuncu kadrosuyla basın mensuplarının karşısına çıkan ekip yaptıkları esprilerle herkesi güldürdü.

Gecenin sahibi Oktay Kaynarca, “Türkiye’de ana kastta bu kadar baş rol yok. Bu kadar önemli insanı bir arada çalıştırabilmek onların gönüllerinden gelen bir şey. Bu kadrodan hangisini alırsan al başrol olarak diziyi göğüsler. Çok kalabalık ve çok kaliteli bir ekip olduk. 50 bölüm çektik çok yorulduk ama biz duramayız devam edeceğiz. Biz bu cihana sığmayız” dedi.

Oktay Kaynarca’nın eşi Leyla Türk’e hayat veren Ebru Özkan Saban, “50. bölüme ulaştık. Bizim inandığımız kadar seyircimizde bize inandı, o yüzden buralara geldi” diyerek sevenlerine teşekkür etti.

Yayınlanan son bölümde diziye transfer olan Ozan Akbaba “Ben de bu cihana sığmazam” diyerek herkesi güldürdü. “Ekip çok iyi, proje çok iyi, bende tam olmam gereken yerdeyim abimim yanından. Şu anda çok şükür keyfim yerinde” dedi.

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