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5 günlük festival maratonu Teoman’la başladı

Türkiye'nin festival serisi Live From Fest. Bayhan müzik organizasyonuyla ilk kez İzmir'de. Serinin açılışını Teoman, Sena Şener, Batu Akdeniz ve Leyna yaptı.

5 günlük festival maratonu Teoman’la başladı

Bayhan Müzik organizasyonuyla 1/2/3/4/5 Kasım’da gerçekleşecek olan Live From İzmir Fest. dün İzmir Arena'da başladı. Festivalin açılışını Teoman, Sena Şener ve Batu Akdeniz canlı performansları ile yaparken ilk gecenin DJ’i Leyna İzmirlileri coşturdu.  

5 günlük festival maratonu Teoman’la başladı

Farklı müzik tarzlarından alanının starlarını aynı sahnede buluşturan 5 günlük Live From İzmir Fest’in geniş kadrosuna 

müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

 

Live From İzmir Fest;

 

02 Kasım

Gripin

Kalben

Can Gox

After: Emrah Karaduman

 

03 Kasım

Tan Taşçı

Fikri Karayel

Melis Fis

 

04 Kasım

Yıldız Tilbe

Yüksek Sadakat

Gökcan Sanlıman

After: Cielo

 

ve 

 

05 Kasım

Hadise

Eypio

Random

After: Arem Özgüç & Arman Aydın performansları ile devam edecek.

 

 

 

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