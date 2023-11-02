5 günlük festival maratonu Teoman’la başladı

Bayhan Müzik organizasyonuyla 1/2/3/4/5 Kasım’da gerçekleşecek olan Live From İzmir Fest. dün İzmir Arena'da başladı. Festivalin açılışını Teoman, Sena Şener ve Batu Akdeniz canlı performansları ile yaparken ilk gecenin DJ’i Leyna İzmirlileri coşturdu.

Farklı müzik tarzlarından alanının starlarını aynı sahnede buluşturan 5 günlük Live From İzmir Fest’in geniş kadrosuna

müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Live From İzmir Fest;

02 Kasım

Gripin

Kalben

Can Gox

After: Emrah Karaduman

03 Kasım

Tan Taşçı

Fikri Karayel

Melis Fis

04 Kasım

Yıldız Tilbe

Yüksek Sadakat

Gökcan Sanlıman

After: Cielo

ve

05 Kasım

Hadise

Eypio

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After: Arem Özgüç & Arman Aydın performansları ile devam edecek.

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