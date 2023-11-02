5 günlük festival maratonu Teoman’la başladı

Bayhan Müzik organizasyonuyla 1/2/3/4/5 Kasım’da gerçekleşecek olan Live From İzmir Fest. dün İzmir Arena'da başladı. Festivalin açılışını Teoman, Sena Şener ve Batu Akdeniz canlı performansları ile yaparken ilk gecenin DJ’i Leyna İzmirlileri coşturdu.
Farklı müzik tarzlarından alanının starlarını aynı sahnede buluşturan 5 günlük Live From İzmir Fest’in geniş kadrosuna
müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Live From İzmir Fest;
02 Kasım
Gripin
Kalben
Can Gox
After: Emrah Karaduman
03 Kasım
Tan Taşçı
Fikri Karayel
Melis Fis
04 Kasım
Yıldız Tilbe
Yüksek Sadakat
Gökcan Sanlıman
After: Cielo
ve
05 Kasım
Hadise
Eypio
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After: Arem Özgüç & Arman Aydın performansları ile devam edecek.
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