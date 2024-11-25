48. yaş gününü sahnede kutladı

Gece, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Ünlü oyuncu Tamer Levent, İsmail Özkan’ı bu özel gecede yalnız bırakmayan isimler arasındaydı. İsmail Özkan, güçlü yorumu ve sahne performansıyla dinleyicilerini adeta büyülerken, Sezen Aksu’nun imzasını taşıyan “Yansın İstanbul” adlı şarkısıyla büyük beğeni topladı.

Bu özel geceye damgasını vuran sürpriz ise ünlü ressam Akın Ekici’den geldi. Ekici, Özkan’a “Yansın İstanbul” şarkısından ilham alarak hazırladığı eşsiz bir sanat eserini armağan etti. Tablo, geceye katılan davetliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Sanat dolu anların ve samimi kutlamaların yaşandığı gecede, İsmail Özkan sahnede bir kez daha gönüllere taht kurarken, dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

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