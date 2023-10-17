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39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kazananları açıklandı

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanından 9.000’i aşkın sanatçıyı ve eserlerini buluşturan ve kırkıncı yılını kutlamaya hazırlandığımız Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın otuz dokuzuncusu, uluslararası jürinin yaptığı değerlendirme toplantısıyla sonuçlandı. 

39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kazananları açıklandı

“Karikatürün Oscar’ları” olarak bilinen yarışmada Polonya’dan Pawel Kuczynski’nin eseri birincilik ödülüne değer görüldü. Kolombiya’dan sanatçı Elena Ospina’nın eseri ikincilik, Türkiye’den sanatçı Halit Kurtulmuş Aytoslu’nun eseri üçüncülük ödülüne değer bulunurken, ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ Ödülü ise Oğuzhan Çiftçi’ye verildi. 

39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kazananları açıklandı

Aydın Doğan Vakfı tarafından, karikatürün hoşgörü ve sağduyuyu en güzel yansıtan sanatlardan biri olduğu inancıyla düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın bu yıl otuz dokuzuncusu gerçekleştirildi.  

Dünyanın dört bir tarafından farklı düşünce ve inançları karikatüre döken sanatçıları bir araya getiren ve sanatlarını ifade etmelerine olanak sağlayan yarışmaya, bu yıl 64 ülkeden 570 karikatürist, toplam 1.365 eserle katıldı. 

39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kazananları açıklandı

Karikatür ustalarından oluşan jüri 

İtalya’dan Marco De Angelis’in başkanlığında; Ercan Akyol (Türkiye), Angel Boligan Corbo (Küba), Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Türkiye), Saad Hajo (Suriye), Piyale Madra (Türkiye), Tan Oral (Türkiye) ve Yoshiaki Yokota’nın (Japonya) yer aldığı, dünya çapında ün kazanmış karikatür ustaları ve sanatçılardan oluşan uluslararası jüri eserleri değerlendirdi.   

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, yarışmada Polonya’dan Pawel Kuczynski’nin eseri birincilik ödülüne değer görüldü. Kolombiya’dan sanatçı Elena Ospina ikincilik, Türkiye’den sanatçı Halit Kurtulmuş Aytoslu üçüncülük ödülüne değer bulundu. 

39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kazananları açıklandı

‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ Özel Ödülü

Kız çocukları ve genç kadınların yaşamlarının her alanında eşit fırsatlara sahip olmalarına destek vermek amacıyla çalışmalar yapan Aydın Doğan Vakfı, her yıl Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ konulu özel bir ödül veriyor. Bu yıl bu özel ödülün sahibi, Oğuzhan Çiftçi oldu.  

3 sanatçıya Başarı Ödülü

Seçici Kurul ayrıca Türkiye’den Muhammet Şengöz, Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaoqiang Hou, Polonya’dan Zygmunt Zaradkiewicz Başarı Ödülü’ne değer görüldü. 

39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kazananları açıklandı

Ödüller İstanbul’da takdim edilecek 

39. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül olarak birinciye 6.000 dolar, ikinciye 2.500 dolar, üçüncüye 1.000 dolar takdim edilecek. Ayrıca Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar Ödülü’nü kazanan sanatçı, 3.000 dolarlık ödülün sahibi olacak. Başarı Ödülü kazanan üç sanatçıya ise 500’er dolar ödül verilecek.  

Dereceye giren tüm sanatçıların ödülleri ve başarılarını simgeleyen heykeller, Kasım 2023 tarihinde İstanbul’da takdim edilecek. 

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