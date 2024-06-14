38 derecede nefes kesen konser

Zeynep Bastık önceki gün Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranları ile buluştu. Şarkıları, izleyicileriyle olan sohbeti ve sahne performansıyla kendine hayran bırakan Zeynep Bastık en sevilen şarkılarını Adana’da seslendirdi.

Konser saatinde 38 dereceyi bulan sıcaklık zaman zaman zor anlar yaşattı.

Sıcaklığa ve neme rağmen şarkılarına ve dans performansına aralıksız devam eden Bastık, “Ev sahipliğiniz, coşkunuz o kadar güzel ki, çok güzelsin Adana” diyerek dinleyicilerine teşekkür etti.

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