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38 derecede nefes kesen konser

Zeynep Bastık, 38 dereceyi bulan Adana sıcağında performansından ödün vermeyerek unutulmaz bir müzik şölenine imza attı.

38 derecede nefes kesen konser

Zeynep Bastık önceki gün Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranları ile buluştu. Şarkıları, izleyicileriyle olan sohbeti ve sahne performansıyla kendine hayran bırakan Zeynep Bastık en sevilen şarkılarını Adana’da seslendirdi.

38 derecede nefes kesen konser

Konser saatinde 38 dereceyi bulan sıcaklık zaman zaman zor anlar yaşattı.

38 derecede nefes kesen konser

Sıcaklığa ve neme rağmen şarkılarına ve dans performansına aralıksız devam eden Bastık, “Ev sahipliğiniz, coşkunuz o kadar güzel ki, çok güzelsin Adana” diyerek dinleyicilerine teşekkür etti.

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