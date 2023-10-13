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36 yıl sonra ikizleri ortaya çıkan Metin Akpınar'dan ilk açıklama geldi! Sanatçıdan flaş itiraflar

36 yıl sonra ikizleri ortaya çıkan Metin Akpınar'dan ilk açıklama geldi! Sanatçıdan flaş itiraflar. İşte detaylar...

36 yıl sonra ikizleri ortaya çıkan Metin Akpınar'dan ilk açıklama geldi! Sanatçıdan flaş itiraflar

82 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Duygu Nebioğlu'nun biyolojik babası olduğu, DNA testi ve mahkeme kararıyla kesinlik kazandı. Duygu Nebioğlu'nun ikizi Sevgi Nebioğlu'nda daha sonra ortaya çıkmıştı.

36 yıl sonra ikizleri ortaya çıkan Metin Akpınar'dan ilk açıklama geldi! Sanatçıdan flaş itiraflar
Akpınar, ilk kez basın açıklama yaptı. Akpınar, "Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler.
Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim.
Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik.
Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık.

36 yıl sonra ikizleri ortaya çıkan Metin Akpınar'dan ilk açıklama geldi! Sanatçıdan flaş itiraflar

Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık.
2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.
Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.
Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.
Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.
En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.
Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor" ifadelerini kullandı.

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