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3.5 saat süren orman yürüyüşü yapan Defne Samyeli'den tavsiyeler!

3.5 saat süren orman yürüyüşü yapan Defne Samyeli'den tavsiyeler! İşte detaylar...

3.5 saat süren orman yürüyüşü yapan Defne Samyeli'den tavsiyeler!

Defne Damyeli, 3.5 saat süren orman yürüyüşü yaptı.

3.5 saat süren orman yürüyüşü yapan Defne Samyeli'den tavsiyeler! 

Ünlü isimler, tavsiyelerde bulundu.

3.5 saat süren orman yürüyüşü yapan Defne Samyeli'den tavsiyeler!
Samyeli, "Sağlık için en önemli enstrümanlardan birisi doğanın içinde olmak. Sadece beden değil, zihinsel, ruhsal, duygusal sağlığımız için de toprakla, ağaçlarla bir arada olmak çok değerli. Her Avrupa’ya gidişimde aynı şeyi düşünüyorum. Onlar yeşilini ve toprağını korurken biz güzel ormanlarımızı, parklarımızı, bahçelerimizi betonlaştırıyoruz. Küçük de olsa gözümüzün, adımlarımızın ulaşabildiği yerde kötü yapılaşmış çirkin beton yapılar yerine yeşillik olsa toplumca ruh sağlığımız büyük oranda düzelir. Bu söylediklerim bilimsel verilerle desteklenen bilgiler.

 3.5 saat süren orman yürüyüşü yapan Defne Samyeli'den tavsiyeler!


Vivamayr’ın kıyısında olduğu Mariawörth gölü inanılmaz büyüklükte ve güzellikte. Etrafında da orman ve dağlar var. 3.5 saat süren orman yürüyüşü (ya da tırmanışı diyeyim) bayağı zorluydu ama doğanın güzelliği sayesinde üstesinden geldik. İstanbul’daki şehir hayatımın içine yapabildigim kadar doğa yürüyüşleri eklemeye karar verdim. Belki siz de denersiniz" dedi.

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