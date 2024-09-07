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3.5 aylık hamile olan Zeynep Sever Demirel hamilelik sürecini anlattı!

3.5 aylık hamile olan Zeynep Sever Demirel hamilelik sürecini anlattı! İşte detaylar...

3.5 aylık hamile olan Zeynep Sever Demirel hamilelik sürecini anlattı!

Eski milli futbolcu Volkan Demirel ile üçüncü çocuğunu kucağına almak Zeynep Sever Demirel, hamilelik sürecini anlattı.

 3.5 aylık hamile olan Zeynep Sever Demirel hamilelik sürecini anlattı!

3.5 aylık hamile olan Zeynep Sever Demirel, hayranlarını bilgilendirdi.

3.5 aylık hamile olan Zeynep Sever Demirel hamilelik sürecini anlattı!
Oyuncu, "Bir hamilelik günlüğü başlatıyorum kendime. Hamişleri çemberime davet ediyorum tüm süreci beraber paylaşalım. 15. Haftaya giriş yaptım. Her hamileliğimde bana hayatı zehir eden bulantılarım son iki-üç haftadır bitti. İlk 3 ay verdiğim -4 kiloyu son 3 haftada +3 le geri aldım. İlk hamileliğinde 30 kiloya yakın, ikincisinde 25 kiloya yakın kilo alan birisi olarak bu defa hedefim normal kilo almak. (doktorlarin tavsiyesi 12-15kg) Ama diyet zaten yapabilen biri değilim, iştahımda maşallah bir açıldı pir açıldı. Mecbur hareket ve spora devam. Bu defa fazla kilo almak istemememin sebebi fazla kilonun son aylar çok kemik ağrısı yapması ve ne anneye ne de bebeğe bir yararı olmaması..." dedi.

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