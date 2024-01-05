3391 Kilometre'de büyük buluşma

Gençlere yeni yıl hediyesi gibi olan filmin başrollerinde televizyon dizilerinin sevilen oyuncuları Derya Pınar Ak ile Ahmet Hakan Zavlak ile kitabın yazarı Beyza Alkoç, filmin hikayesinin geçtiği İzmir’den başlayarak imza günü buluşmalarına başlıyorlar. 6 Ocak Cumartesi günü İzmir İstinyePark D&R’da, 7 Ocak’ta da İstanbul Maltepe Carrefour D&R’da saat: 14.00’te başlayacak olan oyunculu imza günlerinde hem kitap imzalanacak hem de tüm ekip hayranları ile kucaklaşacak.

OTTO Entertainment ve Böcek Films’in yapımcılığında, yönetmenliğini Deniz Enyüksek’in üstlendiği, film, Paris, İstanbul ve İzmir üçgeninde çekildi. Çekimler için en az adı kadar yol yapılan film, başarılı oyunculuklar ve zengin prodüksiyonu ile sinema izleyicisine iyi bir seyirlik vadediyor. Bir uzak mesafe aşk hikayesi anlatan ve uzun süre çok satanlar listesinde yer alan ‘3391 Kilometre’, okurlarının kitaptan çok iyi bildikleri ‘mantar pano’, ‘ışıklı battaniye’, ‘uçak adlı kedi’ ve daha birçok ayrıntıya da filmde hassasiyetle yer verilerek, başarılı bir sinema uyarlaması olarak gençlerin beklentisini karşılayacak. Yapım şirketi ayrıca, 12 Ocak’tan itibaren vizyondaki yerini alacak olan 3391 Kilometre filminin, yoğun istek üzerine 5 Ocak’tan itibaren biletlerinin ön satışa açıldığını duyurdu.

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