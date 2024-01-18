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“3310’dan Tüm Birimlere” Güney Doğu’da gönülleri fethetti

Çekimleri Belçika’nın Brüksel, İstanbul ve Diyarbakır’da gerçekleşen yapımcılığını Fevzi Özgen’in yönetmenliğini Mazlum Yiğit’in üstlendiği “3310’dan Tüm Birimlere” filminin Güney Doğu’da gerçekleşen galaları halktan büyük ilgi gördü.

“3310’dan Tüm Birimlere” Güney Doğu’da gönülleri fethetti

Hakan Meriçliler ve Hülya Diken’in başrolünde yer aldığı filmin Batman, Mardin ve Diyarbakır galalarında halkın ekibe ilgisi yoğundu.

“3310’dan Tüm Birimlere” Güney Doğu’da gönülleri fethetti

 

Filmin yapımcısı Fevzi Özgen, “Bir ekibin hayalini gerçekleştirmek için bu projeye imza attık. Tamamen hayal ürünü bir senaryoda Diyarbakır’a atanan bir emniyet müdürün halkla kucaklaşmasını anlatıyor” dedi.

“3310’dan Tüm Birimlere” Güney Doğu’da gönülleri fethetti

 

Emniyet müdürünü canlandıran Hakan Meriçliler, halkın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken filmde “Keskin Nişancıyı” canlandıran güzel oyuncu Hülya Diken’se galaların yapıldığı bölgedeki gençlere seslenerek, “Bu filmin devamını çekmek istiyoruz. Bir sonraki filmde halktan gençler de oynayabilir” diyerek hayallerin gerçek olabileceğini söyledi.

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