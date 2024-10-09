32. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması finalistlerinin koleksiyonları görücüye çıktı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen 32. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda geri sayım başladı. 300'e yakın başvuru arasından seçilen 10 finalist, İstanbul Moda Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte tasarımcılar ve basın mensuplarıyla buluştu.

Başvuruların Yaratıcılık, Malzeme Kullanımı, Giyilebilirlik, Sunum ve Teknik Çizim başlıkları altında değerlendirildiği yarışmanın 10 finalisti Ahmet Can Hızlı, Ece Zikguş, Gülnihal Uluçay, Lamia Duran, Levent Tirki, Mehmet Melih Sevinç, Selçuk Durdu, Sude Keskin, Taha Erdem Ömeroğlu ve Umut Kaya, aylar süren atölye çalışmalarının detaylarını İstanbul Moda Akademisi’nde basın ile paylaştı.

Moda Tasarımcıları Derneği Başkanları ve 32. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Mentorleri Nihan Peker ve Belma Özdemir mentorluğunda koleksiyonlarını hayata geçirip defileye hazırlanan 10 finalist, 13 Kasım’da gerçekleşecek final gecesinde koleksiyonları sergileyecekler.

Moda dünyası bu davette buluştu

Moda dünyasının gelecek yıldızlarının, özgün tasarımlarıyla dikkat çektiği buluşmada İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Koza Jüri Başkanı Nejdet Ayaydın, Moda Tasarımcıları Derneği Başkanları ve Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması mentorları Nihan Peker ve Belma Özdemir birer konuşma gerçekleştirdi.

Ece Sükan, Tanju Babacan, Özlem Kaya, Giray Sepin, Özlem Erkan, Gökhan Yavaş, Tayfun Kaba, Ece Kıral ve Rağbet Kolaros’un da katıldığı davette katılımcılar genç yeteneklerin yenilikçi bakış açılarını keşfettiler.

İHKİB BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA PAŞAHAN: “AYDINLIK YARINLARA ANCAK GENÇLERİMİZİ DESTEKLEYEREK ULAŞABİLİRİZ”

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan etkinlikteki konuşmasında gençlerin yarışmaya gösterdikleri ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ederek şunları kaydetti: “1992 yılından bu yana Birliğimiz tarafından düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması aracılığı ile moda alanında kariyer yapmak isteyen genç tasarımcılar sektörle buluşuyor. Bütün çalışmalarımızı, projelerimizi ve stratejilerimizi sektörde lider olmanın sorumluluğuyla kurguluyoruz.

Katma değerli ihracatın yolu tasarım ve inovasyondan geçiyor. Bu bilinçle bizler yıllardır moda tasarımcıları ile el ele vererek projeler hazırlıyor, ülkemiz tasarımlarının uluslararası arenada tanınabilmesi için ciddi bir emek sarf ediyoruz. Bu amaçla Fashion Week İstanbul, Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması ve Turquality kapsamındaki projelerimizle Türk modasını ve başarılı Türk tasarımcılarımızı dünya ile buluşturuyoruz. İlk yarışmadan bu yana 7.000’den fazla genç tasarımcı KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’na başvuru yaptı. Yarışmamız kapsamında, Bahar Korçan, Özgür Masur, Zeynep Tosun, Hakan Yıldırım, Özlem Kaya, Gül Ağış gibi Türkiye’nin en tanınmış moda tasarımcıları sektöre kazandırıldı. Bunun yanında 240 Koza finalisti kendi markalarını yarattı. Heyecanla sonuçlarını beklediğimiz yarışmamızın birinci, ikinci ve üçüncüsü olmaya hak kazanan gençlerimiz para ödülü yanında Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile yurt dışında eğitim desteği ve Türkiye’de dil eğitimi hakkı kazanacak. Ülkemizin geleceği gençlerimizin yarışmamıza gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Bizler biliyoruz ki aydınlık yarınlara ancak gençlerimizi destekleyerek ulaşabiliriz.”

KOZA JÜRİ BAŞKANI NEJDET AYAYDIN: “KOZA 32 YILDIR SEKTÖRE BÜYÜK KATKILAR SAĞLIYOR”

Koza Jüri Başkanı Nejdet Ayaydın Koza’nın Türk modasının geleceğine yön veren önemli bir platform olduğuna dikkat çekerek, “32 yıldır kesintisiz olarak düzenleniyor olması, yarışmanın sektöre ne denli büyük bir katkı sağladığının en büyük göstergesi. Bu yılki yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden de yine çok mutluyuz. Arkadaşlarımız heyecanlı. Biz onlardan daha heyecanlıyız. Finalistlerimizden ricam hayallerinin arkasında olsunlar, iyi bir tasarımcı olsunlar” dedi.

Gala gecesi 13 Kasım’da!

Yarışmanın finali 13 Kasım’da gerçekleşecek. Gala gecesinde profesyonel bir defile ile hazırlanan koleksiyonlar jürinin değerlendirmesine sunulacak ve dereceye giren ilk 3 yarışmacı belirlenecek. Yarışmanın birincisi 150.000 TL, ikincisi 100.000 TL ve üçüncüsü 75.000 TL para ödülünün sahibi olacak. İlk 3’e giren tasarımcılar ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ile yurt dışında eğitim desteği ve Türkiye’de bir yıllık İngilizce dil eğitimine katılma hakkı kazanacaklar.

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