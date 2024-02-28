30 yıllık işletmeci siyasete atıldı

Bodrum Belediye Başkanı Adayı Tamer Mandalinci ve İlçe Başkanı Tuna Işın ile beraber saha çalışmalarına başlayan ekip, memlekete hizmet için yola çıktı.

Esnafı dolaşarak talep ve şikayetlerini dinleyen adaylar aynı zamanda projelerini de anlatarak hedeflerini her fırsatta dile getiriyorlar. Bodrum’u dünya turizmine kazandırmak için canla çalıştıklarını ifade eden Candan Topdemir, hayata geçirecekleri projeleriyle bu konuda ellerinden geleni fazlasıyla yaparak Bodrum’u hak ettiği noktaya getireceklerini belirtti.

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