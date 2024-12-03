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30. Toyp Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan JCI “Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği”nin 1983 yılından bu yana düzenlediği Ten Outstanding Young Persons of the World programının Türkiye ayağı olan 30. TOYP Türkiye: “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” ödülleri Electrolux ana sponsorluğunda Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen Gala Töreni’nde sahiplerini buldu. Altın yıl sloganıyla hayata geçirilen TOYP Türkiye Onurlandırma Programı 300 kişilik bir resepsiyon katılımıyla düzenlendi.

30. Toyp Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği adına JCI İstanbul Şubesi tarafından 30 yıldır gönüllü olarak gerçekleştirilen TOYP Türkiye - Türkiye'nin 10 Başarılı Genci programı toplumsal gelişime önemli katkıları bulunan ve daha iyi yarınların peşinde koşan ülkemizin sıradışı ve fark yaratan başarılı gençlerinin çalışmalarını görünür kılarak onore etmeyi, gençlere sorumlu lider olmaları yönünde ilham vermeyi amaçlıyor. 

30. Toyp Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

Duayen gazeteci Özlem Gürses'in sunumuyla gerçekleşen 30. TOYP Türkiye Onurlandırma Programı'nın Gala Gecesi'nde birinciler kamuoyuna açıklanarak plaketleri takdim edildi.   

10 kategori kapsamında yapılan yüzlerce başvuru, tarafsız alanında önde gelen kişiler ve akademisyenlerden oluşan kıdemli ‘jüri heyeti’ tarafından değerlendirildi. 

2024 TOYP Türkiye Kategori Birincileri; 

1-) Tibet Makina Kültürel Kategorisi - Belgüzar Aksoy Gürer

2-) Paladin Bilişim Fen ve Teknik Gelişme Kategorisi - Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş

3-) Dekon Group Bilimsel Önderlik Kategorisi - Dr. H. Atakan Ekiz

4-) Üstün Patent Tıbbi Yenilik ve Buluşlar Kategorisi - Dr. Zeynep Dağlar

5-) Firmamentum İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı Kategorisi - Erdinç Erdem Bakkal

6-) PHX Medya İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet Kategorisi - Emre Varol

7-) RK Academy Kişisel Başarı Kategorisi - Zerrin Temiz

8-) RE/MAX Türkiye İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik Kategorisi - Efe Kethüda

9-) Sembool Outsourcing Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Kategorisi - Eylül Er

10-) Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi Kategorisi - Av. Abdullah Atakan Karataş

11-) JCI Türkiye Senatosu Özel Ödülü - Selin Durgut

30. Toyp Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

2024 JCI İstanbul Başkanı Emir Beyazortu açılış konuşmasında; "25. Onur Yılı'nda başladığım TOYP Türkiye Onurlandırma Programı'nın bugün 30. yılına gelmiş bulunmaktayız. Bu süre zarfında bu toprakların değerli gençlerini hem Türkiye hem de global arenada görünür kılarak önemli başarılara imza attık" dedi. 

30. Toyp Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

2024 JCI Türkiye Başkanı Şahin İpek "30. yılımızda, geçmişte ödül alan olağanüstü bireylerin başarılarını ve onların topluluklarımıza yaptıkları katkıları öne çıkarırken, aynı zamanda yeni iş birlikleri ve fırsatlar yaratmaya odaklanıyoruz. Bu iş birlikleri, programımızın etki alanını genişletmekte ve daha fazla genç liderin gelişimine katkıda bulunmaktadır. TOYP Türkiye’nin gücü, bireylerin toplumsal değişimdeki rolünü tanımaktan ve kutlamaktan kaynaklanmaktadır" diye konuştu. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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