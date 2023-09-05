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30 milyonluk stres

Türkiye'de yaşayan ünlü Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, 30 milyonluk ziynet eşyasını hırsızlara kaptırmıştı. Ünlü şarkıcı olayın ardından Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.  

30 milyonluk stres

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan ünlü Kosovalı şarkıcı Morena Taraku, geçtiğimiz ay Bomonti'deki lüks rezidansındaki dairesine hırsız girmiş ve yaklaşık 30 milyon TL değerinde mücevherleri ve pırlantalarının olduğu kasa çalınmıştı.

30 milyonluk stres

 Şarkıcı, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

30 milyonluk stres

Bir arkadaşıyla atv gezintisine çıktığını ve moralinin çok bozuk olduğunu söyleyen Taraku, "Çok üzgünüm. Çalınan kasam hala bulunamadı. 30 milyon dan fazla ziynet eşyam vardı. Türk polisine güveniyorum. Yakın zamanda o hırsızların yakalanacağına inanıyorum. Oturduğum rezidansta nasıl olur hala aklım almıyor. Her yerde kamera ve güvenlik var. Keyfim olmadığı için üzerimdeki stresi böyle atmaya çalıyorum" dedi.

30 milyonluk stres

 

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