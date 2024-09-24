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3. SinemAnadolu Film Günleri başlıyor

Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği ( Disineder) olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle İstanbul Rami Kütüphanesinin paydaşlığında gerçekleşecek olan 3.SinemAnadolu Film Günleri başlıyor.

3. SinemAnadolu Film Günleri başlıyor

3.SinemAnadolu Film Günleri Anadolu’da çekilmiş ödüllü filmlerin gösterileceği ve bu filmlerin yönetmenleri, oyuncuları ve ekibini sinema sevenlerle buluşturmayı hedefliyor.

3. SinemAnadolu Film Günleri başlıyor

3.SinemAnadolu Film Günleri kapsamında; Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Umut Evirgen’in beraber kaleme aldığı, Umut Evirgen’in uzun metrajlı filmi Adana Altın Koza Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ile En İyi Sanat Filmi ve Ankara Film Festivalinde En İyi Özgün Müzik ödülü alan ‘’Annesinin Kuzusu’’, Tunahan Kurt’un yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 30.Adana Altın Koza Film Festivali’nde 6 ödül alan ‘’Karganın Uykusu’’, Filiz Kuka’nın yazıp yönettiği Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Work İn Progress Platformu ödüllü  ‘’Yüzleşme’’, Selman Nacar’ın yönettiği ve Trt ortak yapımı olan 70. San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde kurgu aşamasında olan Avrupa filmlerinin yarıştığı WIP bölümünde “Work in Progress Industry Europa” ve “Work in Progress Europa” ödüllerini kazanan ‘’Tereddüt Çizgisi’’ filmleri sinema sevenlerle buluşacak. 

3. SinemAnadolu Film Günleri başlıyor

Festival Direktörlüğünü yönetmen yapımcı Serhat Gönen’in, Festivalin Danışmanlığını Oyuncu İpek Tuzcuoğlu ve Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik üstlenmektedir. 3. SinemAnadolu Film Günleri kapsamında yapılacak atölyelerde Moderatörlüklerini Film-San Vakfı Müdürü Gazeteci Yazar Kıvanç Terzioğlu’nun yapacağı, Oyuncu Müfit Can Saçıntı ile ‘’Anadoluda Sinema’’, Oyuncu Nursel Köse ile “Sinemada Kadın Olmak”, Oyuncu Mert Turak ile ‘’Oyunculuk Üzerine‘’ masterclass çalışmaları ve söyleşiler yapılacaktır. Rami Kütüphanesindeki tüm etkinlikler, ücretsiz olarak katılımcılara sunulacaktır.

3. SinemAnadolu Film Günleri başlıyor

3.SinemAnadolu Film Günleri Programı

3 Ekim 2024 Perşembe Saat 17:30 Annesinin Kuzusu

4 Ekim 2024 Cuma Saat 16:00 Oyuncu Müfit Can Saçıntı ile ‘’Anadoluda Sinema’’

                                  Saat 17:30 Karganın Uykusu

5 Ekim 2024 Cumartesi Saat 16:00 Oyuncu Nursel Köse ile “Sinemada Kadın Olmak”   

                                  Saat 17:30 Yüzleşme

6 Ekim 2024 Pazar Saat 16:00 Oyuncu Mert Turak ile ‘’Oyunculuk Üzerine‘’

                                   Saat 17:30 Tereddüt Çizgisi  

 

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