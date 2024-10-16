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3. Gemlik Film Festivali’ne son günler

Türk Sinemasının unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin üçüncüsüne sayılı günler kaldı. 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek festivalin programı belli oldu. 

3. Gemlik Film Festivali’ne son günler

Festival; 19 Ekim Cumartesi günü, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve 3. Gemlik Film Festivali Jüri Başkanı, yönetmen Serdar Akar'ın açılış konuşmalarıyla başlıyor. 

Festival ilk gün programı, Jüri Başkanı Serdar Akar, jüri üyeleri Deniz Çakır, Ercan Mehmet Erdem, Hakan Algül ve Mehmet Aksın'ın konuşmacı olarak yer alacağı ve Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek “Film Festivallerinin Sektöre Katkıları’’ başlıklı söyleşi ile devam ediyor.

3. Gemlik Film Festivali’ne son günler

İlk gün programında, Kısa Film Yarışmasında finale kalan filmlerin ve Türk sinemasına damga vuran film gösterimleri de yer alıyor. 

Festivalin ikinci ve son gününde gündüz etkinlikleri; jüri üyeleri ve kısa film yönetmenlerinin katılımıyla yapılacak atölye çalışması ile film gösterimlerinin ardından, ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’nün takdim edileceği Menderes Samancılar’ın ‘’Yanmış Orman Kokusu’’ kitabının imza etkinliği, ‘’Emek Ödülü’’nün takdim edileceği Altan Erkekli’nin söyleşisi ile noktalanacak. 

 

3. Gemlik Film Festivali’ne son günler

Şenay Gürler’in sunacağı gece ile sona erecek festivalin ödül töreninde; kısa film yarışmasında ödül kazananlar açıklanarak, ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’ ve ‘’Emek Ödülleri’ takdim edilecek.

3. Gemlik Film Festivali’ne son günler

Koordinatörlüğünü sanatçı Erkan Can’ın gerçekleştirdiği festival bu yıl 484 film başvurusuyla yeni rekora imza attı. Filmler, “Kurmaca/Deneysel”, “Ulusal Belgesel” ve “Ulusal Animasyon” kategorisinde ön jüri tarafından değerlendirildi. Festival Ön Jüri Üyeleri, yönetmen ve Directed byWomenTürkiye Festivali koordinatörü Ceren Şahan, yönetmen ve senarist Hakan Haksun, İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü/Radyo Televizyon Programcılığı Programı Öğr. Gör. Dr. Arda Erdikmen ve yönetmen Gültekin Bayır’dan oluşuyor. 

Festivale dair güncel bilgileri www.gemlikfilmfestivali.comadresinden takip edebilirsiniz.

 

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