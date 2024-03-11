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3 bin dolara Şahmeran Efsanesi

Tartışmalarla yayına giren “Şahmaran” dizisiyle ilgili eleştiriler sürerken mitolojinin “Yarı yılan yarı insan” kadınını sinemaya uyarlayan “Şahmeran Efsanesi – Tulhan” filminin galası gerçekleşti.

3 bin dolara Şahmeran Efsanesi

Filmin yapımcılığını, yönetmenliğini, kurgusunu ve görsel efektleri yapan  Volkan Zengin filmde Sevil Uyar’la birlikte aynı zamanda başrolde oynadı. Filmin İstanbul Şişli’deki gala gecesine animasyon türündeki yapım izleyenlerden tam not aldı. 

3 bin dolara Şahmeran Efsanesi

Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı dizinin aksine mitolojik öğeleri daha fazla kullanan “Şahmeran Efsanesi” filminde yarı yılan yarı insan karakterini canlandıran Sevil Uyar kariyeri için özel bir deneyim yaşadığını söylerken yapımcı ve yönetmen Volkan Zengin, “3 bin dolara mal ettiğimiz bir filmin izleyenlerden övgü alması bizi mutlu etti. Şahmeran karakterini yarı insan yarı yılan formuyla görmek izleyenleri şaşırttı” dedi. 

Galaya katılan isimlerden sinema eleştirmeni Murat Somer, “Şahmeran Efsanesi” filmini beğendiğini söylerken Volkan Zengin’in başarılı bir iş çıkardığını dile getirdi.

 

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