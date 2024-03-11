3 bin dolara Şahmeran Efsanesi

Filmin yapımcılığını, yönetmenliğini, kurgusunu ve görsel efektleri yapan Volkan Zengin filmde Sevil Uyar’la birlikte aynı zamanda başrolde oynadı. Filmin İstanbul Şişli’deki gala gecesine animasyon türündeki yapım izleyenlerden tam not aldı.

Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı dizinin aksine mitolojik öğeleri daha fazla kullanan “Şahmeran Efsanesi” filminde yarı yılan yarı insan karakterini canlandıran Sevil Uyar kariyeri için özel bir deneyim yaşadığını söylerken yapımcı ve yönetmen Volkan Zengin, “3 bin dolara mal ettiğimiz bir filmin izleyenlerden övgü alması bizi mutlu etti. Şahmeran karakterini yarı insan yarı yılan formuyla görmek izleyenleri şaşırttı” dedi.

Galaya katılan isimlerden sinema eleştirmeni Murat Somer, “Şahmeran Efsanesi” filmini beğendiğini söylerken Volkan Zengin’in başarılı bir iş çıkardığını dile getirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.