29 yıl önce babası Sadri Alışık'ı kaybeden Kerem Alışık'tan duygusal Babalar Günü mesajı!

Kerem Alışık, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen Babalar Günü'nde duygusal bir mesaj yayınladı. Oyuncunun babası Sadri Alışık, 18 Mart 1995 tarihinide hayatını kaybetmişti.



Ailecek fotoğrafını yayınlayan Kerem Alışık, duygusal mesaj yayınladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.