27. Aydın Doğan Ödülü Antakya Medeniyetler Korosu’na takdim edildi

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi veya kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen 27. Aydın Doğan Ödülü’nü kazanan Antakya Medeniyetler Korosu için 6 Aralık akşamı Hilton İstanbul Bosphorus’ta bir tören düzenlendi. İş, sanat, siyaset ve medya dünyasından birçok davetlinin katıldığı törende, 27. Aydın Doğan Ödülü Antakya Medeniyetler Korosu adına Koro Şefi Yılmaz Özfırat’a, İstanbul Valisi Davut Gül ve Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan tarafından takdim edildi.

Törende bir konuşma yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, “Aydın Doğan Ödülü, ülkemizde bilim, fen, kültür, sanat alanlarında yaptıkları çalışmalarla toplumsal hayatta fark yaratmış, ardında silinmez izler bırakmış kişi ve kurumlara takdir ve minnetimizin bir ifadesi. Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkenin insanî ve toplumsal gelişiminde, kalkınmasında, bilim ve fen kadar, kültür ve sanatın da büyük role sahip olduğuna işaret eden kurucu felsefesi, bu ödüle de rehberlik ediyor. Cumhuriyetimizin kıvançla kutladığımız 100. Yılında bunu daha iyi anlıyor; daha aydınlık bir gelecek, daha mutlu bir toplum için eğitim, sanat, kültür ve bilim odağında yaptığımız faaliyetlerle toplumumuza fayda sağlamaya devam ediyoruz. Aydın Doğan Vakfı olarak bu Ödülü sunmaktaki en temel amaçlarımızdan biri değerli kişi ve kurumların başarılarıyla, ülkemizin parlak geleceğini inşa edeceğine inandığımız gençlere örnek olmak, motivasyon vermek, onları cesaretlendirmek…Bu yıl da yine böyle bir kuruma, Antakya Medeniyetler Korosu’na Aydın Doğan Ödülü’nü takdim edecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Antakya Medeniyetler Korosu, dinleyicileriyle ortak duygularda buluşmayı; dünyanın neresinde olursa olsun acıları-mutlulukları, sevinçleri-kederleri ortak kılmayı büyük hünerle başaran bir girişim. Bu koro, kökü bizim topraklarımızda olan değerleri, birbirinden güzel ezgileri tüm yalınlığıyla sunuyor. Okudukları farklı kültürlere ait ilahiler, halk şarkıları ve türkülerle Türkiye medeniyetini yansıtan bir ayna görevi görüyor. Üç semavi dinin kültürüne ait hisleri, duygusal hayatın güçlü bir aracı olan müzikle ifade ediyor. Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Asırlık Değerleri ve Medeniyeti temsil eden bu yüce Koro’ya 27. Aydın Doğan Ödülü’nü taktim etmekten mutluluk duyuyoruz. Hayatın müziğini bize yaşatan, Şef ve tüm koro üyelerini can-ı yürekten kutluyor ve medeniyetlerimizin sesini dünyaya duyurmaya devam etmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

Geceye, İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Berna Yılmaz, Altan Öymen, Cavit Kavak, Namık Kemal Zeybek, Füsun-Ekmeleddin İhsanoğlu, Ümit-Cem Boyner, Ayşen-Hüsnü Özyeğin, Ali Sabancı, Hayırlı Sabancı, Emine Özilhan, Alev-Halis Komili, Ömer Aras, Yasemin-Sedat Aloğlu, Ayşe İnci-Erol Bilecik gibi iş, sanat, siyaset ve medya dünyasından isimler katıldı.

Ödül töreninin ardından mini bir konser veren Antakya Medeniyetler Korosu, depremlerde kaybettikleri arkadaşları anısına şarkılar seslendirdi. Koronun şefliğini üstlenen Yılmaz Özfırat, yaptığı konuşmada, Aydın Doğan Ödülü’nü almaktan onur duyduklarını dile gitirdi ve teşekkür etti.

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