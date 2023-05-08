  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

25 yıl sonra Alpay'ın şarkısını seslendiren Ferhat Göçer itiraf etti

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer ‘Alpay’a Saygı 2’ albümünde Alpay’ın ‘Gözlerin’ parçasını yeniden yorumladı. Göçer itirafıyla da şaşırttı.

25 yıl sonra Alpay'ın şarkısını seslendiren Ferhat Göçer itiraf etti

Pop müziğinin yaşayan efsanesi Alpay, kariyerini ‘Alpay’a Saygı 1’ albümüyle taçlandırmıştı. Kendine has tarzı ve çizgisi ile Türk müziğinin üstatlarından biri olan Alpay, saygı albümlerinin ikincisini sevenlerinin beğenisine sundu. Bu albümün ikincisi Bordo Müzik etiketiyle Medeni Uçar’ın yapımcılığında müzikseverlerle buluştu.

25 yıl sonra Alpay'ın şarkısını seslendiren Ferhat Göçer itiraf etti

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer de ‘Alpay’a Saygı 2’ albümünde Alpay’ın ‘Gözlerin’ parçasını yeniden yorumladı. Klibin yönetmenliğini Deniz Karaca üstlenirken, klip Anadolu Feneri’ndeki Efsunlu Bahçe’de çekildi. Alpay, Ferhat Göçer’le tanışmalarının çok eskiye dayandığını belirterek ‘’Ferhat çok sevdiğim bir insan. Sanat camiasına girmesinde benim büyük payım var. Benim şarkı söylediğim bir lokalde sahne alıyordu. Albüm çıkarması için ben ön ayak oldum. Gözlerin adlı şarkımı da çok güzel okudu’’ diye konuştu.

25 yıl sonra Alpay'ın şarkısını seslendiren Ferhat Göçer itiraf etti

"ALPAY'IN ŞARKISI BENİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ"

Öte yandan pop müziğin efsanevi sesi Alpay'ı gençlik yıllarından beri çok severek dinlediğini söyleyen Ferhat Göçer; onunla olan bir anısını da anlattı. Göçer, "Alpay’ın en sevdiğim şarkılarından biri olan “ Gözlerin” isimli şarkısını seslendirdim… Duruşu kalitesi karakteri ile örnek aldığım idollerdendir Alpay… Öğrencilik zamanlarımda Bodrum’da yazın Kapiç Bar’da paramız yetmediği için içeri giremez yan duvardan gizli gizli dinlerdik Alpay’ı… Yıllar sonra aynı kulüpte birlikte çalışmaya başladık… Ona anlattım bu hikayeyi, bana, "Kerata, söyleseydin bana konservatuar öğrencisiyim param yok diye… alırdım sizi içeri" dedi… Yaklaşık 25 yıl sonra onun bu projesinde bir şarkısını okumak tüm hatıralarımı yeniden canlandırdı ve beni çok mutlu etti" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Şeyma Subaşı son giydiği gelinlikle büyüledi! Herkes gelinliği konuşuyor!
  Magazin

Şeyma Subaşı son giydiği gelinlikle büyüledi! Herkes gelinliği konuşuyor!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur sezonu açtı
  Magazin

Ünlü oyuncu Merve Boluğur sezonu açtı

Sıla'dan müthiş konser
  Magazin

Sıla'dan müthiş konser

YouTube'un starı: Buray
  Magazin

YouTube'un starı: Buray

Ünlü oyuncu Serkan Keskin kuralları hiçe saydı
  Magazin

Ünlü oyuncu Serkan Keskin kuralları hiçe saydı

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünü paylaştığı Arayış'ın afişi yayınlandı
  Magazin

Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün başrolünü paylaştığı Arayış'ın afişi yayınlandı