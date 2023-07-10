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2.5 yıl önce eşini kaybeden Özgü Namal yaşadıklarını ilk kez anlattı

2.5 yıl önce eşini kaybeden Özgü Namal yaşadıklarını ilk kez anlattı

2.5 yıl önce eşini kaybeden Özgü Namal yaşadıklarını ilk kez anlattı

2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal yaşadıklarını anlattı. Oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getirmişti.

 2.5 yıl önce eşini kaybeden Özgü Namal yaşadıklarını ilk kez anlattı

Özgü Namal, Bodrum'da Emir Ersoy'un sahnesine konuk oldu. 2.5 yıl önce eşi Serdar Oral'ı kaybeden oyuncu, "Hayat beş dakika... Beş dakika sonrası hayatınızı, sevdiğinizi ve herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım. Beş dakişa içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti. Sevdikleriniz kıymetini bilin" dedi.

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