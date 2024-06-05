 25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri MKM’de sahiplerini buldu

Burak Dakak, Ödül Sevincini Nişanlısı Leyla Tanlar ile Paylaştı

(Burak Dakak - Leyla Tanlar)

Ayhan Işık Özel Ödülü'nü alan Burak Dakak, sahnede nişanlısı Leyla Tanlar’a teşekkür ederek konuşmasına başladı.

(Burak Dakak )

"Her zaman bana destek olduğu ve arkamda durduğu için çok teşekkür ederim. Aileme de çok teşekkür etmek isterim. Ben çocukluğumdan itibaren mesleğe başladım. Onlar arkamda durmasaydı karşınızda duramayacaktım. Bu ödülü anneme ve babama armağan etmek istiyorum. Sinema ve tiyatroda ilk ödülüm ve ilk ödülümün bu kadar anlamlı olması benim için çok kıymetli," dedi. Başarılı oyuncu ödül sevincini nişanlısı Leyla Tanlar ile paylaştı. Ödülüyle birlikte Sadri Alışık selamı verdi.

(Özge Özder ve Sinan Güleryüz)

ELİT ANDAÇ ÇAM, PARİS TURNESİNDEN AYAĞININ TOZUYLA TÖRENE GELDİ

‘Kuru Otlar Üstüne’ filmindeki performansıyla Sinema Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları arasında bulunan Elit Andaç Çam, siyah elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Törene Paris’teki turneden ayağının tozuyla geldiğini ifade eden Çam, sevgilisi Bülent Parlak ile sahneledikleri “Leyla ile Mecnun Değil” adlı oyun için Almanya’ya gideceklerini belirtti.

( Elit Andaç Çam)

Bahar dizisinde yer almaktan çok mutlu olduğunu belirten Çam, "Senaryoyu okuduğumda bu projenin çok başarılı olacağını bekliyordum. Dizimizi çok seviyorum. Çok anlamlı bir şey oldu ve sektörde bir şeyleri kökten değiştireceğine inanıyorum. Bir sürü kadının önünü açacak," dedi.

(Helin Kandemir)

ADAYLIK BİLE ÜTOPİK HİSSETTİRİYOR

‘Balina’ adlı oyunla Tiyatro Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Adayları arasında bulunan Helin Kandemir, güzelliğiyle dikkat çekti. İlk defa törene katıldığını belirten Kandemir, bu yaz çalışarak geçireceğini ve Aşk-ı Memnu için sette olacağını açıkladı. Önceden Barselona’da tatil yaptığını belirten Kandemir, "O kadar şahane, hayranlıkla izlediğim oyuncularla birlikte adayım ki, bu durum bana ütopik hissettiriyor. İnsanların yaptığımız işi takdir ettiklerini görmek bile çok kıymetli bir ödül. Başarılarımızın sürdürülebilir olması önemli. Ben mesleğime çok düşkünüm," dedi.

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