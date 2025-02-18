 24 yıldır evli olan Cenk Torun ile Nevin Torun boşanıyor! Eşinin aldattığını söyledi!

Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun, boşanma davası açtı.

Nevin Torun, aldatıldığını söyledi.

Nevin Torun, eşinin Esaret dizisindeki partneri Mahassine Merabet ile bir ilişki yaşadığını iddia etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.