21. Zara Bal ve Kültür Festivali’nde ünlü sanatçılar sahne alacak

Meşhur Zara Balı’nın gelecek nesillere tanıtımı için yapılan festival 26-27 Ağustos tarihleri arasında Zara Millet Bahçesi’nde yapılacak. Her yıl büyük katılım ve coşkunun yaşandığı festivalde bu yılda birbirinde ünlü isimler konserleriyle coşkuyu taçlandıracak.

Festivalin ilk gününde Özcan Türe, Cihat Yaman ve Zabit Karaman konser verirken ikinci ve son ise Sivas’ın sevilen ozanı Kubilay Dökmetaş, sonrasında ise ünlü sanatçılar Seda Üren ve Aydilge’de sahneye çıkacak.. Renkli festivalde ayrıca Türk dünyası halk oyunları gösteri ekipleri, yöresel kıyafetlerini yansıtan Nilgül'ün bebekleri, Zaralı yazarların söyleşileri ve meşhur Zara balları görücüye çıkacak.

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