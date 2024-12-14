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‘2025 barış yılı olsun’

Başarılı müzik grubu Rubato, önceki akşam Kıbrıs’ta Chamada Prestige Hotel'de unutulmaz bir konsere imza attı.

‘2025 barış yılı olsun’

Yoğun ilgi gören konser sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyeleri, hem müzik kariyerleri hem de 2024 yılını değerlendiren açıklamalarda bulundu.Kıbrıs’ta bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Rubato, “Kıbrıs ve Kıbrıs halkını çok seviyoruz. Burada olmak her zaman bize huzur veriyor” dedi. 

‘2025 barış yılı olsun’

"ALBÜM YAPMAK ZORLAŞTI" 

Grup üyeleri, albüm çalışmalarının zorluklarına da değindi. “Albüm yapmak zor mu?” sorusuna samimi bir yanıt veren Rubato, “Evet, bu aralar şarkı bulmak gerçekten zor. Bu yüzden artık single olarak ilerlemek istiyoruz” diyerek sektördeki değişen dinamiklere dikkat çekti. 

‘2025 barış yılı olsun’

2024 BİZİM İÇİN HARİKA GEÇTİ" 

2024 yılını değerlendiren grup, “Bu yıl bizim için çok güzel geçti. Dinleyicilerimizden aldığımız destek her zaman motivasyon kaynağımız oldu” dedi.

‘2025 barış yılı olsun’

Yeni yıl dileklerini de paylaşan Rubato,“2025 yılının herkes için hayırlı olmasını diliyoruz. En büyük temennimiz savaşların sona ermesi. Dünya artık barışa kavuşmalı” diyerek dinleyicilerinin gönlünü bir kez daha fethetti.Rubato, duygusal mesajları ve güçlü sahne performanslarıyla bir kez daha müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Kıbrıs'taki dinleyiciler ise bu unutulmaz geceyi uzun süre hafızalarından silemeyecek gibi

 

 

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