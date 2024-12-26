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2024’ün son günlerinde mutluluğa ‘evet’ dediler

Zeynel İnegöl Köftecisi’nin sahipleri merhum Rıdvan Organ ve Pelin Organ’ın oğulları Gürkan Organ ile Elizamin Azizova ve Zenfira Azizova çiftinin kızı Ülker Azizova markasının kurucusu Ülker Azizova ile ışıltılarla dolu masalsı bir düğün ile Bursa Sheraton Hotel’ de dünya evine girdi.

2024’ün son günlerinde mutluluğa ‘evet’ dediler

Heyecanı gözlerinden okunan çiftin mutluluğunu paylaşan nikah şahitleri arasında Zeynel Batuhan Organ, Müjde Cumbul, Ayshan Azizova, İnara Aliyeva, Seçil Ataş, Büşra-Tayfun Sünneli ve Bilge-Göktuğ Sak gibi seçkin isimler yer aldı. Ülker ve Gürkan çifti, ilk danslarını Kenan Doğulu’nun “Başka Türlü Şeyler” adlı parçası eşliğinde gerçekleştirdi.

2024’ün son günlerinde mutluluğa ‘evet’ dediler

Nikah töreninin ardından Yusuf Özer’in güçlü performansıyla başlayan gece, Rumeli Semih’in eğlenceli repertuarıyla coşkuyu zirveye taşıdı.

2024’ün son günlerinde mutluluğa ‘evet’ dediler

Gecenin finalde ise Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, büyüleyici bir konserle davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Bu masalsı düğünün ardından genç çift, balayı için Amerika turunu tercih etti.

                                                                                                          

 

 

 

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