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SnobMagazin.com

2024’ün saç trendleri belli oldu

Yeni sezon saç modasında kahve tonlarının rüzgârı esmeye başladı.

2024’ün saç trendleri belli oldu

2024’ün saç trendleri belli oldu. Yeni sezon saç modasında kahve tonlarının rüzgârı esmeye başladı. Uzun yıllar kullanılan sarı saçların yerini kahverengi, kestane, bakır ve kahve köpüğü gibi doğal pastel tonlar bu yıl yükselişe geçti. Kahvenin tonları  birçok kadının favorisi.

2024’ün saç trendleri belli oldu

Saç tasarım ustaları Şevket Saydam ve Volkan Özkar koyu rengin kişiyi daha genç gösterdiğini belirtirken, "Koyu rengin kişiyi daha genç gösterdiği bir gerçek. Koyu saç hasarları göstermez ve iyi bir bakımla saçlarınızı gayet sağlıklı gösterebilirsiniz. Birçok kadın bu yıl çikolata kahve, sütlü kahve, kızıl kahve, soğuk kahve ve bitter çikolata gibi farklı tonlara geçiş yapacak. Işıltılı kahve ise sezonun en dikkat çekici saç trendlerinden biri olacak" diye konuştular.

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