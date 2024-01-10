2024'ün güzellik sırrı: Pearl Skin Trendi ile ışıl ışıl bir görünüm

PEKİ PEARLSKIN NEDİR?

Cildimize canlı bir görünüm katan Pearl Skin, dağılmış inci pigmentleri sayesinde ışığın yansıtılması yerine kırılmasını sağlar. Bu trend sadece ışıltı değil, aynı zamanda parıltı ile güzelleştiren, canlı bir bitiş sunuyor.

İLGİ ÇEKİCİ DOKUNUŞLAR

Dikkat çekici pembe allıklarla, estetik bir denge sunan bu özel makyaj dokunuşları, cilde zarafet ve canlılık katar. Diğer parlak cilt trendlerinden ayrılan bu trend, sadece ıslak bir parlaklık yaratmakla kalmayıp aynı zamanda yüzü ışıltı ve parlama noktaları olmadan mükemmelleştirmeyi amaçlıyor.

Lüksün bu yepyeni yansıması, estetik bir şıklık sunan benzersiz bir makyaj deneyimine davet ediyor.

18. YÜZYIL ESİNTİSİ

M·A·C Sanat Yönetmeni Tery Barber, Pearl Skin etkisini tanımlarken, "Parlak cilt, bana 18. yüzyıl portrelerini hatırlatıyor." diyor.

EN ÇOK ARANANLAR

Yeni trendler, belirli güzellik ürünlerine artan küresel ilgiyi ve tüketicilerin değişen tercihlerini yansıtıyor.

Google Trends aramalarına bakıldığında, “MAC Double Gleam Highlighter” araması dünya genelinde bir önceki yıla göre %50'lik bir artış gösteriyor (Kaynak: Google Trends).

"Pearl Makeup" terimi ise ABD'de önümüzdeki 12 ay içinde %24 büyüme öngörüyor. (Kaynak: Spate)

PEARLSKIN TREND GÖRÜNÜMÜ YARATIRKEN KULLANABİLECEĞİNİZ ÜRÜN ÖNERİLERİ:

STUDIO RADIANCE SERUM-POWERED™ FONDÖTEN – 1.750 TL

SQUIRT DOLGUNLAŞTIRICI PARLATICI DUDAK BALMI - 799 TL

HYPER REAL GLOW AYDINLATICI PALET – 1.899TL

HYPER REAL SERUMIZER™ NEMLENDİRİCİ SERUM – 1.999 TL

Trende yerinizi alın, ışıltınızı keşfedin!

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