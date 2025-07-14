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20 yıldır değişmeyen eğlence

20 yıl önce eğlence hayatına kapılarını açan... İşte detaylar...

20 yıldır değişmeyen eğlence

Bodrum’da yüzen disko olarak bilinen Club Catamaran sezona, "Merhaba" dedi.

20 yıldır değişmeyen eğlence
Sezon boyunca ünlü isimlerin sahne alacağı mekanın açılış gününde yüzlerce kişi eğlendi.

 20 yıldır değişmeyen eğlence

Sosyetik işletmeci Dilek Birgen, "Sezona başladık. Güzel bir yaz olsun.

 20 yıldır değişmeyen eğlence


Sürpriz isimler sahne alacak. Harika bir sezon olsun" dedi.

20 yıldır değişmeyen eğlence

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