 20 yıldır değişmeyen eğlence

Bodrum’da yüzen disko olarak bilinen Club Catamaran sezona, "Merhaba" dedi.



Sezon boyunca ünlü isimlerin sahne alacağı mekanın açılış gününde yüzlerce kişi eğlendi.

Sosyetik işletmeci Dilek Birgen, "Sezona başladık. Güzel bir yaz olsun.



Sürpriz isimler sahne alacak. Harika bir sezon olsun" dedi.

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