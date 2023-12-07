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SnobMagazin.com

20'nci yıl kutlaması

Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, sektördeki 20. yılını düzenlediği gala gecesinde büyük bir coşkuyla kutladı.

20'nci yıl kutlaması

Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, sektördeki 20. yılını düzenlediği gala gecesinde büyük bir coşkuyla kutladı.

20'nci yıl kutlaması

(Şevval Sam)

Gecede Şevval Sam, sahne aldı. Sam, sahnede elbisesinin askısı kopunca zor anlar yaşadı.

20'nci yıl kutlaması

(Şevval Sam)

Sam, konserine kopuk askıyla tamamladı.

 20'nci yıl kutlaması

(Şevval Sam)

Önceki akşam Raffles Hotel de yapılan etkinliğe Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ile Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ ev sahipliği yaparken; spor, iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi.

20'nci yıl kutlaması

(Dimitri Kremmidas, Şevval sam, Emin Hitay, Sencer Kutluğ)

Gala etkinliğinin davetlileri arasında ise sunucu Nursel Ergin, oyuncu Samet Kaan Kuyucu, Ezgi Avcı,

20'nci yıl kutlaması

(Ahu - Süleyman Orakçıoğlu)

spor spikeri Seyhan Şaşko ve Ersin Düzen, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ,

20'nci yıl kutlaması

(Ersin Düzen-Seyhan Şaşko)

cemiyet hayatının ünlü çifti Ahu-Süleyman Orakçıoğlu ve daha pek çok önemli isim yer aldı.

20'nci yıl kutlaması

(Ezgi Avcı)

SEVGİLİSİYLE İLK KEZ

Yargı dizisinde yıldızı parlayan oyuncu Samet Kaan Kuyucu, sevgilisi Duru Kuyucuoğlu ile ilk kez objektiflere poz verdi.

20'nci yıl kutlaması

(Samet Kaan Kuyucu, Duru Kuyucuoğlu)

Bilyoner'in 20. yıl gecesine katılan genç sevgililer, gece boyunca Şevval Sam'ın şarkıları eşliğinde keyifli dakikalar yaşadılar.

 

ESKİ EŞLER BARIŞTI

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu Nursel Ergin, geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Murat Akyer ile barıştı. Bilyoner'in 20. yıl kutlamasına eski eşi Murat Akyer ile katılarak herkesi şok etti.

20'nci yıl kutlaması

(Murat Akyer-Nursel Ergin)

Konu hakkında konuşan çift,"İki ay önce barıştık. Daha fazla birbirimizin hasretine dayanamadık. Şimdilik çok güzel gidiyor. Yeniden evlilik neden olmasın "diye konuştular.

Gala gecesinde, Bilyoner 20. Yıl Belgeseli’nin tanıtımı da yapıldı. “Bilyoner ailesi olarak, büyümeye devam etmek, Türkiye ekonomisine ve değerli spor dünyasına değer katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

20'nci yıl kutlaması

(Dimitri Kremmidas, Şevval sam, Emin Hitay, Sencer Kutluğ)

Gala gecesinin açılış konuşmasını yapan Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay şunları söyledi: “20 yıl önce, Bilyoner'i kurarken aklımızda hayal gücümüzün ötesine geçen büyük hedefler vardı. Şimdi geldiğimiz noktada, Türkiye'nin önde gelen online spor şans oyunları şirketlerinden biri haline geldik. Bilyoner'in kuruluşundan bu yana, Türkiye'de birçok ilke imza attık. 5 milyonun üzerinde üyemizle sporda eğlencenin ilk adresi olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Son dönemdeki başarılı projelerimiz de sektördeki öncülüğümüzü pekiştirdi; Galatasaray futbol ve basketbol takımlarına sponsor olduk. Anadolu Efes Spor Kulübü sponsorluğumuzu da keyifle sürdürüyoruz. Yapay zekâ tabanlı Bahis Fenomenimiz Bahista'yı hayata geçirdik.”

 20'nci yıl kutlaması

(Caner Eler, Emin Hitay, Serdar Kuzuloğlu)

Geceye katılan, Intralot Yönetim Kurulu Üyesi Dimitri Kremmidas’a ayrıca teşekkür eden Hitay, 20 yıl boyunca Bilyoner’in hedeflerini ve vizyonunu beraber yönlendirdiklerini ifade etti ve sözlerine, “Bilyoner ailesi olarak, büyümeye devam etmek, Türkiye ekonomisine ve değerli spor camiasına değer katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde devam etti.

20'nci yıl kutlaması

(Özgür Oğuzhan Hitay)

Bilyoner olarak hedeflerinin büyük olduğunu belirten Emin Hitay, “Heyecanla, tutkuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Kaan Sekban'ın Stand-Up Gösterisi ve ünlü sanatçı Şevval Sam'ın konseri ile keyifli anlar yaşandı.

20'nci yıl kutlaması

(Kaan Sekban)

Gala gecesinde, Bilyoner 20. Yıl Belgeseli’nin tanıtımı da yapıldı. Gösterimin ardından Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay'ın yanı sıra belgeselde de görüşleriyle yer alan Teknoloji Yazarı M. Serdar Kuzuloğlu ve Socrates Genel Yayın Yönetmeni Caner Eler Bilyoner’in sektöre kattığı değerleri, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

 20'nci yıl kutlaması

(Hazan-Oğuz Tongsir)

Gala gecesinde Kaan Sekban'ın eğlenceli Stand-Up Gösterisi ve ünlü sanatçı Şevval Sam'ın muhteşem konseri ile keyifli anlar yaşandı. Gecede Bilyoner’in 20. Yılı anısına bir de pasta kesildi. Şevval Sam'ın anonsuyla sahneye gelen pastayı; Şevval Sam, Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ, Intralot Yönetim Kurulu Üyesi Dimitri Kremmidas ve Bilyoner Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Simgül Madanoğlu birlikte kesti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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