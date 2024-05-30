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20. Çocuk Filmleri Festivali başladı

Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenen; “Çocuk Filmleri Festivali” başladı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen festival 2 Haziran tarihine kadar devam edecek. 

20. Çocuk Filmleri Festivali başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa’da gerçekleştilen ve çocukları kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen “Çocuk Filmleri Festivali”nde ilk gün biribirinden keyifli etkinliklerle noktalandı. 2 Haziran’a kadar devam edecek festival çocukları; sinema ile yazım, yapım aşamasından izleme kültürüne dek bir araya getirmeye devam ediyor. Sinema kültürünü çocuklara aşılayarak evrensel bir kültürün parçaları olarak büyümelerini amaçlayan festival, çocukların dünyayı tanımalarını, kendi kimliklerini güvenle ifade edebilmeleri ve sanatı çocuklar için erişilebilir hale getirmeyi sürdürüyor. 

20. Çocuk Filmleri Festivali başladı

UBERKULOZ VE ÖZGE GÜREL ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ 

20. Çocuk Filmleri Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle film gösterimleri ve atölyelerle minik sinemaseverleri Şanlıurfa’da ağırlıyor. Oyuncu ve Dijital İçerik Üreticisi Berk Keklik (uberkuloz) ve Ünlü Oyuncu Özge Gürel de festivalin ilk gününde çocuklarla bir araya geldi. Ünlü isimler, çocuklara, sinema, yazarlık ve oyunculuk üzerine bilgiler aktardı. 

KEYİFLİ FİLM VE TİYATRO ÇOCUKLARLA BULUŞTU 

Festival’in ilk gününde Cesur Balina Katak” filmi ile çocuklar keyifli anlar geçirdi. Çizgi Kukla Tiyatrosu ekibi tarafından ise blacklight tekniği ile “Yaramaz Kediler” oyunu minikleri keyif dolu bir yolculuğa çıkardı. Oyun, bölgede faaliyet gösteren özel bir eğitim merkezinin engelli öğrencilerine özel olarak düzenlendi.   

FESTİVAL PROGRAMI  

30 Mayıs Perşembe 10.00 “Benim Tatlı Diş Perim”  

30 Mayıs Perşembe 13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk Eğitim Birimi Sorumlusu Deniz Yeşil Mavi, “Drama Atölyesi” 

30 Mayıs Perşembe 14:00 “Kardeş Takımı” 

30 Mayıs Perşembe 17:00 Kuklacı ve Yönetmen Abdullah Gün, “Tiyatro Atölyesi” 

30 Mayıs Perşembe 18:00 “Altın Gaga ve Macera Çetesi” 

31 Mayıs Cuma 10:00 “Harika Kanatlar: Maksimum Hız” 

31 Mayıs Cuma 13:00 Yönetmen Ecem Anay, “Yönetmenlik Atölyesi” 

31 Mayıs Cuma 14.00 “Küçük Don Kişot’un Maceraları” 

31 Mayıs Cuma 17:00 Oyuncu ve Senarist Etem Caner Karaüç, “Yazarlık Atölyesi” 

31 Mayıs Cuma 18:00 “Cesur Balina Katak” 

1 Haziran Cumartesi 11.00 “Cesur İtfaiyeci” 

1 Haziran Cumartesi 13.00 Oyun Yazarı ve Senarist Derem Çıray’ın düzenleyeceği “Yazarlık Atölyesi” 

1 Haziran Cumartesi 15.00 “Süper Ajan Bernard: Görev Mars” 

1 Haziran Cumartesi 17.00 Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Fatma Yılmaz’ın “ORF-Ritim Atölyesi” 

1 Haziran Cumartesi 18:00 “Kardeş Takımı” 

2 Haziran Pazar 11.00 “Karlar Kraliçesi ve Prenses” 

2 Haziran Pazar 13:00 Yazar ve Yayıncı Gülşah Koryürek, “Okuma Atölyesi”

2 Haziran Pazar 15.00 “Altın Gaga ve Macera Çetesi” 

2 Haziran Pazar 17.00 Yönetmen Bora Talat Oyacı, “Yönetmenlik Atölyesi”  

2 Haziran Pazar 18:00 “Ejderham ve Ben”

 

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