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20 bin kişilik bayram korosu

Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden kurulu Rubato, bayram turnesine Tekirdağ’dan başladı.

20 bin kişilik bayram korosu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Tekirdağ Sahil’de kurulan dev sahneye çıkan grup, şarkılarını binlerce müziksever ile birlikte söyledi. 

20 bin kişilik bayram korosu

Grubun solisti Özer Arkun “Öncelikle grubum adına herkesin bayramı kutluyoruz. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar diliyoruz. Bugün aynı zamanda babalar günü, biz 3’ümüz de babayız:), bütün babaların babalar gününü de kutluyoruz” diyerek büyük alkış aldı.

20 bin kişilik bayram korosu

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Rubato, bayram haftası turnesine Antalya konserleri ile devam edecek.

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