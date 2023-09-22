2 günde 150 bin izleyici 

Konserlerinde sold out yapan başarılı şarkıcı Ankara ve Gaziantep konserlerinde toplamda 150 bin kişiye ulaşarak Kültür Yolu festivali rekorunu da kırmış oldu.

SAHNE ŞOVU HAKEDİYOR

Gaziantep konseri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar yankıları günler süren Kuruçeşme konseri ve konser kıyafetlerine yapılan yorumlar hakkında “ orası bi şov yeri,her zaman yaptığımız bir şey değil, sahne de şovu hak ediyor, seven olur sevmeyen olur ben herkese saygı duyuyorum” diyerek kendisini bekleyen onbinler ile buluştu.

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