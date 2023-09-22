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2 günde 150 bin izleyici 

Başarılı şarkıcı Ebru Yaşar Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında önceki gün Ankara ve Gaziantep de sahne aldı.

2 günde 150 bin izleyici 

Konserlerinde sold out yapan başarılı şarkıcı Ankara ve Gaziantep konserlerinde toplamda 150 bin kişiye ulaşarak Kültür Yolu festivali rekorunu da kırmış oldu.

2 günde 150 bin izleyici 

SAHNE ŞOVU HAKEDİYOR 

Gaziantep konseri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar yankıları günler süren Kuruçeşme konseri ve konser kıyafetlerine yapılan yorumlar hakkında “ orası bi şov yeri,her zaman yaptığımız bir şey değil, sahne de şovu hak ediyor, seven olur sevmeyen olur ben herkese saygı duyuyorum” diyerek kendisini bekleyen onbinler ile buluştu.

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