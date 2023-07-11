2. Gemlik Film Festivali'nde Onur ve Emek Ödülleri açıklandı

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de, Türk Sineması’nın unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına verilecek olan ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’ bu yıl; Türk Sineması’nın usta isimlerinden Ediz Hun’a takdim edilecek. ‘’Emek Ödülleri’’ ise Türk Tiyatrosu ve Türk Sineması’na verdiği katkılardan dolayı usta isimler; Meral Çetinkaya, Celile Toyon, Ahmet Mekin ve Cihat Tamer’e verilecek.

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