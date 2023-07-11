  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

2. Gemlik Film Festivali'nde Onur ve Emek Ödülleri açıklandı

Gemlik Belediyesi tarafından, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali için geri sayım başladı. Yetkin Dikinciler’in sunumuyla, 23 Temmuz Pazar günü düzenlenecek ‘’Ödül Töreni’’nde, ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’ ve ‘’Emek Ödülleri’’ sahiplerini bulacak.

2. Gemlik Film Festivali'nde Onur ve Emek Ödülleri açıklandı

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de, Türk Sineması’nın unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına verilecek olan ‘’Eşref Kolçak Onur Ödülü’’ bu yıl; Türk Sineması’nın usta isimlerinden Ediz Hun’a takdim edilecek. ‘’Emek Ödülleri’’ ise Türk Tiyatrosu ve Türk Sineması’na verdiği katkılardan dolayı usta isimler; Meral Çetinkaya, Celile Toyon, Ahmet Mekin ve Cihat Tamer’e verilecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hande Subaşı’ndan SAT komandolarına ziyaret
  Magazin

Hande Subaşı’ndan SAT komandolarına ziyaret

Platin Professional Ceo’su Onur Alkoç yatırımlarına Nişantaşı’nda devam ediyor  
  Güncel

Platin Professional Ceo’su Onur Alkoç yatırımlarına Nişantaşı’nda devam ediyor  

Simge Sağın Icardi'nin ismini duyunca bakın ne yaptı?
  Magazin

Simge Sağın Icardi'nin ismini duyunca bakın ne yaptı?

Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Pelin Ermiş'ten diziyle ilgili flaş itiraflar
  Magazin

Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Pelin Ermiş'ten diziyle ilgili flaş itiraflar

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin kendisine iş teklifi gelmemesine isyan etti
  Magazin

Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin kendisine iş teklifi gelmemesine isyan etti

Magarsus'un fragmanı yayınlandı
  Magazin

Magarsus'un fragmanı yayınlandı