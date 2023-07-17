2. Gemlik Film Festivali başlıyor

20-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festival; Zeytindalı Meydanı’nda festival boyunca ziyaretçilere açık olacak ‘’Cumhuriyet’in 100. Yılında Sinema Teknolojileri Sergisi’’ndeki açılış konuşmasıyla başlayacak. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın yapacağı açılış konuşmasının ardından; jüri başkanı Hale Soygazi, jüri üyeleri Ezel Akay, Güven Kıraç, Eyüp Boz, Yiğit Güralp; festival konukları Burcu Kara, Serdar Akar, Erkan Can, Gonca Vuslateri ve Cezmi Baskın sergiyi gezecek. Gonca Vuslateri ile Cezmi Baskın, sergi sonrası Zeytindalı Meydanı’nda söyleşi gerçekleştirecek.

Zeytindalı Meydanı’nda yapılacak ‘’Beynelminel’’ filminin gösteriminin ardından, Gonca Vuslateri ve Cezmi Baskın Gemliklilerle buluşacak. İlk gün programı Türk Halk Müziği’nin değerli isimlerinden Hüseyin Turan’ın konseriyle sona erecek.

Birbirinden özel konukların katılımıyla, dört gün boyunca devam edecek festivalde; Türk Sineması’dan seçkin film gösterimleri, sergiler, konserler ve söyleşiler yer alacak.

20-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmleri, Türk Sineması’nın efsane ismi Hale Soygazi başkanlığında, yönetmen, yapımcı ve yazar Ezel Akay, oyuncu Güven Kıraç, yazar ve yaratıcı yapımcı Yiğit Güralp ve görüntü yönetmeni ve yapımcı Eyüp Boz gibi güçlü isimlerden jüri belirleyecek.

1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük ödüllerinin yanı sıra Mansiyon Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Ön Jüri Özel Ödülü’nün verileceği yarışma için başvurular tamamlandı. Bu sene Festival kapsamındaki kısa film yarışmasına 474 film başvurusuyla rekor kırıldı.

Festivale dair güncel bilgileri www.gemlikfilmfestivali.com adresinden takip edebilirsiniz.

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