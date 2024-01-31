 1997 yılında Türkiye güzeli seçilen Aylin Coşkun, yemek yiyerek 2.5 ayda 18 kiloyu nasıl verdi?

Şarkıcı Aylin Coşkun, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Müzik sektöründe ödemesini yaptığı ünlü isimlere şarkı alamadığı için dava açmayı düşündüğünü söyleyen şarkıcı "Paramın üzerine yatanların listesi uzun. Biraz daha oralı olmazsa dolandırıcılık davası açacağım. Bunlara zamanında o dönemin TL'si olarak şu an 10 bin dolar vermişim. Şarkıyı vermediyseniz, paramı verin. Şahitlerim ve yazışmalarım var. Saymayayım yakın isimler bunlar" dedi. Doktoruna geldiğini ve 18 kilo verdiğini anlatan Coşkun "Kendi kendime diyet yaparak 18 kilom gitti. Üç ayda kilo verdim. Diyetisyenler kızmasın, kibrit kutusu kadar peynire inanmıyorum. Öyle bir diyet sistemi yok. En iyilerle çalıştım. Sinir krizi geçirdim. Telefonu kırdım. Çocuk tedavisinden aldığım 9 kilo kaldı. Şu an 74 kiloyum. Yaza hazırlık yapıyorum. Kendimi, fit, diri ve güzel görmeyi özledim. Nişantaşı'na da radyofrekans uygulaması için geliyorum. Radyofrekans sıkılaştırma yapıyor" diye konuştu.



ŞAHİTLERİM VE YAZIŞMALARIM VAR

"Estetiğe karşı değilim" diyen Coşkun, "Beş yıl sonra yüzümü gerdirmek istiyorum. Boynuma müdahale istiyorum. Önemli olan kendimi güzel hissetmem lazım" ifadelerini kullandı. Müzikle ilgili çalışmalarını anlatan şarkıcı, "Ersay Üner'den iki parça aldım. Biri tamamlanmadı. Birinin aranjesini Hande Yener'in sevgilisi Misha yapacak. İkincisinin aranjesini muhtemelen Ozan Bayraşa yapacak. Yazın büyük geliyorum" dedi. Coşkun, "Ersay Üner'in şarkıları pahalı değil mi?" sorusuna, "Biz onunla bu ticareti 'Sinsirella' zamanı yapmıştık. Paramın üzerine yatmadı. İki şarkımı verdi helalleştik. Diğerlerine örnek olsun. Paramın üzerine yatanların listesi uzun. Biraz daha oralı olmazsa dolandırıcılık davası açacağım. Bunlara zamanında o dönemin TL'si olarak şu an 10 bin dolar vermişim. Şarkıyı vermediyseniz, paramı verin. Şahitlerim ve yazışmalarım var. Saymayayım yakın isimler bunlar" açıklamasını yaptı. Coşkun, geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl'a parasını verip, şarkısını alamadığını söylemişti.

PARA TUZAĞI

Şarkıcı, 14 Şubat Sevgililer Günü için, "Para tuzağı... Buna inanan insanlara inanmıyorum. 18 yıldır eşimle beraber hiç kutlamadık. Benim sevgililer günüm onunla ilk flört ettiğim tarih dördüncü ayın 17'si" diyerek, parmağına yaptırdığı o tarihi gösterdi.

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