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19 gün önce eşinden boşanan ve Nez ile yeni bir aşka yelken açan Onur Atilla'dan flaş itiraf!

19 gün önce eşinden boşanan ve Nez ile yeni bir aşka yelken açan Onur Atilla'dan flaş itiraf! İşte detaylar..

19 gün önce eşinden boşanan ve Nez ile yeni bir aşka yelken açan Onur Atilla'dan flaş itiraf!

'Güldür Güldür Show'da yer alan Onur Atilla, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile dünyaevine girmişti.

 19 gün önce eşinden boşanan ve Nez ile yeni bir aşka yelken açan Onur Atilla'dan flaş itiraf!

Çift, 19 gün önce boşanmıştı.

19 gün önce eşinden boşanan ve Nez ile yeni bir aşka yelken açan Onur Atilla'dan flaş itiraf!
Atilla, 19 gün sonra şarkıcı Nez ile aşkını Instagram'dan ilan etti.

19 gün önce eşinden boşanan ve Nez ile yeni bir aşka yelken açan Onur Atilla'dan flaş itiraf!
Eşini aldattığı yorumlardan sonra Atilla, Instagram'dan açıklama yaptı.

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