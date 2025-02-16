 18 yıldır birlikte olan Ferhat Göçer ile Ömür Gedik, neden evlenmediklerini ilk kez açıkladı!

Ferhat Göçer, Sevgililer Günü'nde Kıbrıs Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Göçer, "Hoş geldiniz arkadaşlar" diyerek sevgilisi Ömür Gedik ile beraber poz verdi.



Göçer, "Sevgililer Günü'nde genelde sahne olduğum için küçük bir fırça yedim. Normalde çalışma günlerimiz olduğu için biz birbirimize anlayışlı davranıyoruz ama yine o küçük fırçaları yiyoruz. Bugün burada en azından acısını çıkarttık.

Güzel bir akşam yemeği yedik ve otelin akşam manzarası ile birlikte baş başa 18'inci yılımızı geride bıraktık. Bizim ilk birlikte olduğumuz arkadaşlarımız evlendiler çocuk sahibi oldular. Ayrıldılar tekrar evlendiler. Biz istikrarla hala devam ediyoruz" dedi.



Şarkıcı, "Neden evlenmiyorsunuz?" sorusuna, "Her ilişkinin kendi dinamiği var. Ben hayatımda üç defa evlenmiş boşanmış bir insan olarak ki görüyorum çok sıkıntılı süreçler yaşadım. 18 yıl boyunca burada, sevgi, saygı ve empati ile birlikte büyük bir huzur yakalandıysak o yakaladığımız huzuru hiç bozmama niyetindeyiz" yanıtını verdi.



Gedik ise, "Biz evlenmiş olsaydık belki de ayrılmış olabilirdik diye düşünüyorum. Ortak bir çocuğumuz yok ama ortak bir sürü kedilerimiz var. Böyle çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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