1.5 yıl önce nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın evliliğinde kriz çıktı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 2023 yılında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuş, 18 Haziran'da da kızını dünyaya getirmişti.



Tayfur, "Kadınlar seviyor benim kocamı... Alın tepe tepe kullanın ayol" dedi.

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