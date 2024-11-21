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1.5 yıl önce nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın evliliğinde kriz!

1.5 yıl önce nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın evliliğinde kriz! İşte detaylar...

1.5 yıl önce nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın evliliğinde kriz!

1.5 yıl önce nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın evliliğinde kriz çıktı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 2023 yılında Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuş, 18 Haziran'da da kızını dünyaya getirmişti.

1.5 yıl önce nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın evliliğinde kriz!
Tayfur, "Kadınlar seviyor benim kocamı... Alın tepe tepe kullanın ayol" dedi.

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