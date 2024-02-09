14 Şubat’ta aşkın Izaka Terrace hali

İstanbul’da, şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, “Chef de Cusine” Serhat Eliçora imzalı yemekleriyle, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde romantik bir atmosferde unutulmaz bir Sevgililer Günü vaat ediyor.

Büyüleyici atmosferi, profesyonel ekibi ve her detayın düşünüldüğü kusursuz hizmet anlayışıyla, Izaka Terrace, 14 Şubat’ta size ve sevgilinize unutamayacağınız bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Fark yaratan deneyimlerin adresi Izaka Terrace, çiftleri bugüne özel hazırlanan imza kokteyli ile karşılıyor.

Başlangıçta vişneli ciğer paté ile “Amusse Bouche”, soğuk başlangıçta Tuna tataki, ara sıcakta ise bıldırcınlı Cannelloni ile başlayan ve nar sorbe ile damakları ferahlatan Sevgililer Günü menüsü, tavada kalkan balığı ya da fırınlanmış kuzu filetosu olmak üzere iki farklı ana yemek tercihi ile sunuluyor.

Çarkıfelek ve hindistan cevizi mousse kek ve orman meyveleri eşliğinde, Lotus kurabiye kıtırlarıyla süslenmiş frambuazlı dondurma ile aşk kadar lezzetli bir kapanış yapan Izaka Terrace menüsünde; 1 şişe kırmızı, beyaz ya da rose şarap ve alkolsüz içecekler de yer alıyor. Bu romantik akşam yemeğine 19.00-23.00 saatleri arasında DJ Quetto’nun romantik ve eğlenceli müziklerinin yanı sıra, en sevilen romantik parçalara gitarıyla hayat veren Fredi Yarcan’ın canlı performansı da eşlik ediyor.

Aşkı kutlamak isteyenlerin bu özel gününe ortak olan Izaka Terrace, şehrin merkezinde muhteşem İstanbul Boğazı manzarası ve ambiyansıyla, Sevgililer Günü için çiftlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

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