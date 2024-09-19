12 Savaşç filminin çekimleri tamamlandı

Yapım şirketi İBP Film'in yaptığı, yapımcılığını Ömer İlhan ve İlhan Akbaş'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ateş Özkan ve Ömer İlhan'ın oturduğu, görüntü yönetmenliğini Umut Erduran'ın yaptığı "12 Savaşçı" filminin ilk etabı tamamlandı. James Bond Casino Royal filminde oynayan ünlü oyuncu Tom Soi, daha önce Türkiye'de Osmanlı subayı filmini çeken Sherlock Holmes, Taken gibi aksiyon filmlerinde kötü karakterleri canlandıran Afif Ben Bendra ve İntikam Peşinde filminin oyuncusu Tomas Szomju ve Türkiye'de de 15 yıl yayınlanan Cesur ve Güzel'in başrol oyuncusu ünlü Amerikalı aktör Ronn Moss "12 Savaşcı" sinema filminde rol aldı.

Testere" (SAW) film serisinin Costas Mandylor 12 Savaşçı filminde

Geçtiğimiz günlerde 12 Savaşçı filminin ikinci etap çekimlerine Hollywood oyuncuları "Testere" (SAW) film serisinin başrol oyuncusu Costas Mandylor, "HOSTEL" filminin oyuncuları Barbara Nedeljakova ve Jana Kaderabkova, Eternal ve Room 4D filimleriyle tanınan oyuncu Franky Lankester, Koruma filminin başrol oyuncusu Tomas Szomju ikinci etap çekimlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler.

"12 Savaşcı" filmi 2025 ekim ayında Amerika ve Avrupa'da vizyona girecek!

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